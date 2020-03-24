Что есть, тем и защищаются: владимирские медики ездят к пациентам с подозрением на коронавирус в хирургических костюмах

Фельдшеры станции скорой медицинской помощи города Владимира выезжают к пациентам, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию, без защитных противоэпидемических костюмов. Они закончились, и вместо них медики надевают обычные хирургические халаты. Некоторые сотрудники просто отказываются ездить на вызовы в таких костюмах. Правда, как утверждают в облздраве, никто из них не обращался с письменным заявлением к руководству по факту отсутствия наборов средств индивидуальной защиты. Впрочем, это ничего бы не изменило - костюмов все равно нет.

- У оптовых поставщиков данные комплекты противоэпидемические «САДОЛИТ-1» отсутствуют. 13 марта 2020 года был заключен договор на поставку комплектов противоэпидемических «САДОЛИТ-1». Срок поставки товара – в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора. Ожидаемая дата поставки – 10 апреля 2020 года, - рассказал и.о. руководителя станции скорой помощи Владимира Георгий Жуков. - В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью как можно быстрее обеспечить выездные бригады средствами индивидуальной защиты департаментом здравоохранения администрации Владимирской области было принято решение использовать хирургические костюмы. Использование хирургических костюмов разрешено Роспотребнадзором.

Сейчас на станции скорой помощи есть 90 хирургических наборов. В каждом - шапочка-берет, маска медицинская на резинке с фильтром и фиксатором, халат хирургический, рукав на резинке, бахилы высокие на завязках, фартук ламинированный, защитные очки, латексные перчатки, респиратор типа FFP2.

Станция дополнительно обеспечена респираторами типа FFP2 в количестве 200 штук.

В нужный комплект «САДОЛИТ-1» входит куртка, брюки, халат, шапочка, фартук ламинированный, нарукавники, респиратор, салфетка-полотенце, перчатки хирургические, герметичные очки, высокие бахилы. Принципиальная разница этого набора и хирургического не только в наличии куртки и брюк, но и в главном - герметичных очках. Хирургические защищают только от крупных частиц и брызг, но не от вирусов. Стоимость защитного комплекта «САДОЛИТ-1» составляет от 1000 до 1500 рублей.