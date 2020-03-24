Владимирцы не хотят отменять из-за коронавируса свой летний отдых в Европе

Складывается ощущение, что владимирцам в прямом смысле море по колено и горы по плечу. Пугать коронавирусом начали с прошлого года, а жители владимирского края продолжали бронировать в Азию и Европу, словно китайские туристы по миру не путешествуют. Хозяйка владимирской турфирмы Юлия говорит, что поначалу клиенты не обращали внимания на надвигающуюся угрозу, потому что не верили, что такой вирус действительно существует.

- В ноябре и декабре 2019 клиенты покупали туры и в Азию, и Европу, несмотря на то, что коронавирусом уже пугали в Китае. Люди, скажем так, разделились на две группы. Одни думали, что это политическая провокация, и вируса никакого нет. А другие просто не верили, что эта зараза способна убивать, - рассказала гендиректор турфирмы Юлия.

Марина Киселева из Владимира вместе со своими друзьями купила 10-дневный тур в Рим в ноябре 2019. Билеты на самолет были забронированы на 21 февраля 2020. И хотя коронавирус пришел в Италию в конце января, в Рим заразу привезли китайские туристы, девушка не испугалась и полетела.

- Когда мы прилетели в Рим, там было спокойно. Ничего беды не предвещало. На улицах было спокойно. Если честно, за все время пребывания там, нам попались только два человека в масках, - рассказала Марина.

В турфирме говорят, что в январе 2020 был пик продаж. Горожане бронировали туры и в Европу, и жаркие страны на весну 2020, лето и начало осени.

- В первой половине февраля все было как обычно. Горожане покупали туры и в Испанию, и в Италию, Германию, Арабские Эмираты, Кипр. Спад продаж начался во второй половине февраля, когда СМИ стали просто прессинговать информацией о смертельной заразе. Пошли аннуляции туров в Европу. Но не все аннулировали туры. Многие просто переносили. А те, что отказывались, они даже не столько коронавируса боялись, сколько их расстраивало, что все закрыто. Музеи закрыты. Ну вроде, поедут, а что там смотреть-то, раз все закрыто, - рассказала Юлия.

Владимирцы не отказываются от оплаченных туров на Кипр, запланированных на осеньФото: Алена Головина

Во владимирском Роспотребнадзоре также отметили бесстрашие жителей 33 региона. Судя по спискам, поступающим в надзорное ведомство из миграционной службы, аэропортов и полиции, огромное количество владимирцев находились в Европе в середине марта. И возвращаться во Владимир они начали не из-за коронавируса, а потому что страны стали границы закрывать.

- Вы посмотрите. На 19 марта у нас под медицинским наблюдением находилось 181 человек. 20 марта пришли списки из миграционной службы. Так вот границу в этот день пересекли сотни владимирцев - 586 человек. И смотришь, откуда же едут наши жители. А география стран самая разная. Италия - больше всего, Берлин, Австрия, Иордания, - рассказала официальный представитель владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Хозяйка владимирской туристической компании говорит, что ситуацию с закрытием границ клиенты восприняли по-разному. Потеряли только те горожане, у которых не было возможности перенести поездку на другой срок. Им пришлось отказаться от поездки. А вот остальные только обрадовались. Они поедут чуть позже, чем рассчитывали, и по выгодному курсу. Ведь свой тур в Европу они оплатили до того, как евро взлетел.

Родственница из Лейпцига сделала фото по дороге в магазин - кроме магазина и аптеки им выходить куда-либо запрещеноФото: Алена Головина

Русские, которые проживают сейчас в Германии, считают такую позицию своих соотечественников беспечной. Они уверены, что сначала нужно дождаться, когда пандемия закончится, а потом на отдых отправляться. Родственница из Лейпцига в телефонном разговоре рассказала, что им вообще нельзя из дома выходить. Разрешается только - до магазина один раз в неделю и до аптеки, если есть крайняя необходимость. Поэтому получить фотографии немецкого города не получилось. Этот кадр родственница сделала на телефон по дороге в магазин, который находится недалеко от дома.