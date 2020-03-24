Во Владимирской области более 23 тысяч семей с детьми от 3 до 7 лет считается малообеспеченными

В последнем послании президента Федеральному Собранию прозвучала мысль, что семьям с детьми нужно оказывать максимальную поддержку. И речь идет не только о материнском капитале, но и других выплатах. Например, малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

- У нас к таким относятся 23100 семей, - рассказала Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения. - С 1 января 2020 года, если на каждого члена такой семьи средний доход получается ниже прожиточного минимума (в регионе он составляет 10768 рублей — Авт.), то семье положена компенсация в размере половины прожиточного минимума. То есть 5390 рублей. Для того, чтобы получать выплату, надо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства и написать заявление.

Вторая категория, которой в органах соцзащиты уделяют особое внимание, это многодетные семьи. Этой категории выплат положено больше, чем малоимущим. Тут и материнский капитал за третьего и последующих детей (63086 рублей), и ежемесячные пособия (473 рубля), и компенсация на приобретение молочных продуктов детям до трех лет (от 216 до 766 рублей). Также более 5,5 тысяч малоимущих многодетных семей получают помощь от региональных властей на питание и проезд школьников.

- Последняя выплата с 1 января повысилась с 1203 рублей до 1500, - рассказала Любовь Кукушкина. - И это повышение выше установленного уровня инфляции.

Также многодетным семьям положена компенсация на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов, натуральная помощь и так далее.

ЦИФРА ДНЯ

42 семьи Владимирской области имеют восемь и более детей.

Таким семьям положены льготы. Например, они имеют право на компенсацию на оплату коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов. Причем с 2020 года размер компенсации составляет 100 процентов. До этого компенсировали лишь половину затрат на коммуналку.