2020-03-23T17:05:21+03:00
Общество

Владимирское «Торпедо» после возвращения со сборов две недели проведет на карантине

В России приостановлено авиасообщение с Турцией, но команда сможет вернуться во Владимир
Алексей СУХОВ
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Владимирские футболисты окажутся на карантинеВладимирские футболисты окажутся на карантинеФото: Антон Ноздрин
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Футбольные команды в межсезонье часто проводят сборы в Турции. Там и отели не очень дорогие, и футбольные поля высокого качества. Плюс погода зимой вполне футбольная — и не холодно, и не жарко. Поэтому не удивительно, что владимирское «Торпедо» каждую зиму ездит готовиться к чемпионату именно туда. Как правило, в Белек.

Но в этом году свои правки внес коронавирус. Сначала 20 марта отменилась товарищеская игра с ижевским «Зенитом», а затем пришлось изменить сроки вылета из Турции.

- В целом сбор проходил как обычно, - рассказал пресс-атташе клуба Владимир Никольский. - Две игры из трех запланированных мы сыграли. Лишь последнюю игру из-за ужесточений санитарных требований в Турецкой Республике сыграть не смогли. Что касается ограничения авиасообщения между Россией и Турцией, то это не означает, что клуб не сможет вернуться домой. Хотя нам и пришлось слегка изменить график вылета в Москву. Изначально планировалось, что мы полетим 26 марта домой. Но теперь вылет назначен на 25-е число.

При этом команде после возвращения еще придется провести две недели на домашнем карантине. То есть до 8 апреля игроки и тренерский штаб команды должны «самоизолироваться от общества» и находиться по тем адресам, что они предоставят в аэропорте.

На турнирном положении торпедовцев это никак не скажется. Ведь еще 17 марта Российский Футбольный союз и Профессиональная футбольная лига приостановили все российские футбольные соревнования. В том числе и соревнования во второй лиге, где выступает «Торпедо». Пауза взята до 10 апреля, однако, судя по ситуации в стране, вряд ли чемпионат возобновится и в этот день. Так что пока без футбола.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Футбольный клуб «Муром»последний сбор проводил еще в середине марта. И команда тренировалась в Грузии. Так что их карантинные мероприятия из-за коронавирусной инфекции коснулись в меньшей степени. Команда сейчас тренируется в Муроме и ждет дальнейших вестей от РФС и ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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