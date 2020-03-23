«Пал травы — не спасение от клещей»: во Владимирской области уже 8 раз жгли сухую траву

Во Владимирской области нынешней ранней весной случилось уже 8 поджогов сухой травы, три из которых — в областном центре. Общая площадь пожаров составила 840 квадратных метров. Сотрудники МЧС говорят, что в прошлом году первый пал был зарегистрирован только в начале апреля.

Некоторые думают, что если поджечь траву, активнее будет расти новая, еще плюс — от огня в траве погибнут все клещи.

- Да, погибнут, но вместе с ними пострадают животные. Огонь не щадит никого, и мы тоже не можем сортировать точно, какое насекомое погибнет, а какое пламя обойдет стороной. Поэтому не надо рисковать и говорить: «Клещ гибнет, давайте жечь траву!», - рассказал заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков. - Еще замечал, что рыбаки по берегам рек поджигают камыши, они выгорают глобально. Выгорает и луговой воилок — место зимовки насекомых и кладок прямокрылых. Если горит воилок, то и сама земля прогревается. От поджогов травы страдают наземные позвоночные - бурые лягушки и жабы, за ними идут ежи, которым некуда спрятаться, кроме как в кучу листьев. Я видел после пала травы ежей с горелыми иголками.

Денис Дуденков отмечает, что от палов травы погибают наиболее медлительные представители животного мира или те, которые гнездятся на земле. Например, жаворонок и тетерев.

- Травяные пожары приводят к снижению плодородия почвы, после палов меняется луговая растительность: на смену многих интересным растениям приходят однотипные — крапива, полынь, осота. Также палы травы негативно влияют на кормовую базу животных, - говорит специалист.

Тушат палы травы в границах населенных пунктов сотрудники МЧС, поэтому если видите горящую траву, звоните 01. А бороться с палами вне городов и деревень должны по законодательству органы местного самоуправления.

КОНКРЕТНО

По закону «Об административных правонарушениях во Владимирской области» сжигание сухой травы, мусора, листвы, на территории населенного пункта, в том числе в контейнерах и урнах, наказывается штрафами: до 3 тысяч рублей на граждан, до 10 тысяч — для должностных лиц, до 150 тысяч — для организаций. Если траву или хворост поджигают рядом с лесом, то штраф будет уже 4 тысячи, на должностных лиц — от 15 до 25, на юридических — от 150 до 250 тысяч. Если траву жгут в лесах в условиях особого противопожарного режима, штраф на граждан составит 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.