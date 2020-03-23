Театры и концертные залы Владимира переходят на онлайн-трансляции

Владимирские учреждения культуры из-за эпидемии коронавируса переходят в новый формат работы - удаленный, без присутствия зрителей. Как и все прогрессивное человечество, артисты и режиссеры готовы временно ограничить непосредственные контакты, но не готовы оставить владимирцев без искусства. Просто встречи с прекрасным теперь переходят в интернет, все выступления будут транслироваться онлайн на официциальных сайтах учреждений и в соцсетях.

Как можно играть спектакль или концерт без зрителей, в пустом зале? Ведь для актера или музыканта отклик публики - это основа вдохновения, главный стимул выходить на сцену. Но сложные времена требуют сложных решений, артистам придется смириться, что теперь реакция зрителей будет отложенной - в виде комментариев на страницах в соцсетях.

Итак, что же можно будет посмотреть онлайн, если вас заперли на карантин.

Владимирский академический театр драмы откроет сезон онлайн-трансляций на следующей неделе. Его спектакли можно будет увидеть на странице театра в социальной сети «ВКонтакте». Это уникальная возможность посмотреть чуть ли не половину репертуара театра совершенно бесплатно. Кстати, приобретенные на эти даты билеты можно сдать в кассе театра.

24 марта, 18:00. А. Чеботарев, С. Жучков, С. Хромов – «Андрей Боголюбский». Сказание о князе-строителе.

27 марта, 18:00. А. Чехов, «Три сестры». Мерихлюндии в 2-х частях.

29 марта, 18:00. Ив Жамиак – «Господин, который платит». Комедия чувств в 2-х действиях.

1 апреля, 18:00. Н. Мазур – «Кабаре. Nocomments».

3 апреля, 18:00. И. Нетаньяху – «Миры в столкновении». Драма обычных гениев в двух действиях.

5 апреля, 18:00. Е. Гришковец – «Осада». Мифологический фарс.

7 апреля, 18:00. М. Хейфец – «Спасти камер-юнкера Пушкина». Спектакль-подвиг.

9 апреля, 18:00. У. Шекспир – «Виндзорские насмешницы». Уютный трагифарс с одним антрактом.

11 апреля, 18:00. А. Фадеев – «Молодая гвардия». Героическая трагедия.

В Центре классической музыки до 15 апреля в онлайн-формате запланированы четыре концерта. Они пройдут в виде трансляций на сайте Культура.РФ, а также во всех социальных сетях. Первый онлайн-концерт состоялся 20 марта, владимирский камерный хор (дирижёр – Дмитрий Фёдоров) представил программу «Весенние серенады». Ещё одна онлайн-трансляция выступления камерного хора намечена на 3 апреля в 18:30.

10 апреля в 18.30 будет транслироваться концерт «БЕТХОВЕН+» Владимирского Губернаторского симфонического оркестра и сводного хора Центра классической музыки под управлением Артёма Маркина.

15 апреля в 18.00 можно будет увидеть выступление пианиста Михаила Лидского с программой «Интеграл сонат Бетховена IV».

Областной Дворец культуры и искусства предлагает не просто онлайн-трансляции, а интерактивное общение. Всее желающие смогут спеть с коллективами Дворца в прямом эфире.

Первая музыкальная трансляция нового проекта ОДКиИ «Студия live» запланирована на 26 марта в 15:00 на интернет-площадках Дворца в соцсетях Вконтакте, Инстаграмме и на ютуб-канале. В программе: онлайн-общение артистов со зрителями (возможны музыкальные заявки), ведущая Наталья Парамонова, участники – певец Сергей Горшков, ВИА «ОктаВИА», солисты Дмитрий Захария, Алексей Никонов, Евгений Буданов, ансамбль «Новый Звук».

Также виртуальные экскурсии по выставкам и трансляции лекций предлагает владимиро-суздальский музей-заповедник. В неделю обещают выкладывать не менее одной экскурсии. А первую онлайн-лекцию прочитает заведующий музеем природы Денис Дуденков. Он выступит с весенней темой - расскажет о голосах птиц.

КСТАТИ

Владимирский информационный центр по атомной энергии ИЦАЭ, который приобщает владимирцев к науке, тоже переходит в виртуальную реальность. Эксперты и ученые будут проводить онлайн-конференции, на которых ответят на вопросы владимирцев. Вопросы можно задавать в соцсетях ИЦАЭ. Первый выпуск состоится 25 марта. Татьяна Ковалёва, кандидат филологических наук, преподаватель Владимирского филиала Финансового университета, координатор Тотального диктанта во Владимире, расскажет про русский язык. Какие курьёзные ошибки допускают люди, пишущие Тотальный диктант? Что происходит с современным русским языком - он развивается или деградирует? Останутся ли в языке феминитивы типа "авторка"? Приглашаются все "граммар-наци" и просто интересующиеся!