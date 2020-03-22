2020-03-20T16:44:33+03:00
Общество

Во Владимире добавили 8 дорог в список летних ремонтов

На них пойдут средства из городского бюджета
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Во Владимире определились с перечнем дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году. По национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" на условиях федерального софинансирования будут отремонтированы:

пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),

автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),

ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),

Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар),

Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),

ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

Кроме того, из городского бюджета выделены деньги на ремонт:

- дорога от дома № 9 до дома № 21 по проспекту Ленина,

- дорога от ул. Селецкая до ул. Ширманиха,

- дорога и ремонт тротуара по ул. Михайловская (от дома № 4 по ул. Михайловская до ул. Батурина),

- дорога по ул. Центральной (от дома № 14 ул. Центральной до ул. Восточной, мкр. Заклязьменский),

- дорога и ремонт тротуара от дома № 1 до дома № 11 по ул. Стасова,

- дорога по ул. Ольховка (от ул. Луневская до ул. Луневский Вал),

- дорога и ремонт тротуара по ул. Тракторной (от ул. Кулибина до дома № 35 по ул. Асаткина),

- дорога и ремонт тротуара по ул. Балакирева (в районе домов №№ 43-в и 43-г).

Первые торги состоялись 4 марта, оставшиеся завершатся до конца марта. Ремонт проспекта Ленина, по условиям контракта, должен закончиться не позднее 30 апреля, остальных дорог - до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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