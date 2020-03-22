«У каждого дома — по лодке»: как живут вязниковцы, отрезанные от «большой земли»

В период половодья понтонный мост через Клязьму, соединяющий город Вязники и 16 населенных пунктов Заречной зоны, разводят. Жители деревень сначала доезжают до переправы по затопленной дороге на своих машинах или общественном транспорте, а там уже садятся на лодку: минут пять по Клязьме, и они в Вязниках.

Хлеб и молоко — по вторникам и пятницам

Деревня КозловоФото: Валерия ПРОНИНА

Лодочная переправа через реку работает бесплатно утром и вечером — в пик запросов на перевозку. Днем тоже можно доехать до «большой земли», но за небольшую плату. Заместитель главы администрации Вязниковского района по городскому хозяйству говорит, что прежде, чем развели мост, жители Заречного района, а это 441 человек, подписывали отказ от эвакуации.

- Они уже привыкли к тому, что на пару месяцев остаются без понтонного моста. Мы заключили договоры с лодочниками, чтобы доставляли жителей в Вязники и перевозили продукты. Перед разведением моста во все населенные пункты завезли медикаменты, жителей обследовали врачи. В деревне Козлово есть ФАП, работники которого могут оказать помощь. Но если вдруг кому-то будет плохо, и потребуется срочная госпитализация, лодочник сразу же перевезет человека на другой берег. Также если случится большой разлив, всех жителей эвакуируют на 29 моторных лодках, - рассказал заместитель главы администрации района Николай Прихода.

В магазине есть все продуктыФото: Валерия ПРОНИНА

В Заречье есть два магазина с запасом продуктов и товаров первой необходимости. По вторникам и пятницам жителям привозят скоропортящиеся продукты: хлеб и молоко. Пенсию пожилым людям выдали сразу за два месяца. Если нужно оплатить счета — в деревне Козлово находится почтовое отделение, где, кстати, тоже запаслись продуктами. Жительница этой деревни Антонина Егорова говорит, что живет здесь всю жизнь, и в Вязники ей ездить нет необходимости.

- Я вот сердечница, таблетки мне привозят. Все у нас здесь есть, живем хорошо, - рассказала пенсионерка. Отвечая на вопрос: «Не скучно ли ей в деревне?», она говорит, что ходит в местный клуб на кружок вязания и посиделки, а летом — за грибами и ягодами в лес.

«Возила людей с переломами до берега»

Вода поднялась почти на четыре метраФото: Валерия ПРОНИНА

В деревне Козлово есть школа, в которой учатся 11 человек, и детский сад, который посещают 8 малышей. Руководитель школы Мария Кузина отмечает, что заболевших детей у них нет. На здоровье не жалуются и взрослые: фельдшер местного ФАПа говорит, что только один человек пришел за медицинской помощью с признаками ОРЗ.

- В этом году тяжелых больных, которым понадобилась экстренная госпитализация в Вязники, нет. Единственное, были переломы. Пока дорогу до Клязьмы не затопило, я сама на машине возила людей с переломами до берега. Там их уже встречали работники «скорой помощи», — сказала заведующая ФАПом деревни Козлово Нина Лебедева. - Запас медикаментов мы имеем всегда, вне зависимости от разлива. Людей с хроническими заболеваниями направляют в вязниковскую больницу перед половодьем, они проходят лечение там. Но все равно что-то произойти может даже после лечения. Например, в прошлом году у нас была больная с подозрением на инфаркт. Ночью со спасательной станции нам прислали катер! Все обошлось: инфаркт не подтвердился!

Есть на отрезанной территории и пожарно-спасательное подразделение, и даже добровольный отряд из 31 человека, который с начала весны помогает пожарным тушить палы сухой травы.

- На данный момент всеми силами и средствами подразделение обеспечено. Но разные бывают происшествия. Если будет усугубляться ситуация, то с города Вязники в Заречье направят 11 человек личного состава, мотопомпу, запас рукавов и стволов, - отметил начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Вязников, подполковник внутренней службы Андрей Васильев. Он добавил, что дважды в день оперативная группа пожарно-спасательного отряда выезжает для замеров уровня воды.

На случай большого половодья почти у каждого дома деревни Козлово стоит лодка. В этом году уровень воды поднялся почти на четыре метра. Если подъема больше не будет (или будет, но небольшой), то лодки жителям не понадобятся.

Дорога до деревни Козлово под Вязниками.Вот так на работу и с работы возят жителей Заречья