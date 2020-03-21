Ветеран ковровского МЧС спас ребенка из глиняной ловушки

- Я как раз ехал с работы на обед, - вспоминает ветеран пожарной охраны, бывший начальник отдела надзорной деятельности по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам Николай Равков. - И около дома слышу крик. Женщина просила спасти маленького ребенка — может, первоклассника, может второклассника. Тот был уже по грудь в глиняной каше.

Место, где чуть не произошла трагедия. Фото пресс-службы Ковровского отделения МЧС

Вся эта история произошла в середине марта около половины второго дня на улице Сергея Лазо в городе Коврове. В этом районе активно ведется стройка новых многоэтажных домов, специально для них прокладывается канализация, и там, где раньше был зеленый газон, теперь сплошные раскопки. Через них пролегает путь из дома до школы для огромного количества детей. И вот закончились уроки. ребятня потянулась домой. Мальчишки по дороге не упускают случая измерить глубину луж и вязкость глины.

Один колодец и стал ловушкой для мальчика. Его недавно вкопали в землю, а яму вокруг просто засыпали землей и, видимо, не утрамбовали. Песок и глина после дождей стали самыми настоящими зыбучими песками. Сначала у мальчишки застряла нога. А после того, как ребенок попытался выбраться, его стало быстро засасывать под землю.

- Я как-то особо и не раздумывал, - вспоминает Николай Равков. - Сразу кинулся на помощь. Лёг на землю и голыми руками выкапывал парнишку из грязевого плена. Сначала удалось освободить одну ногу, я подложил под нее найденный рядом кусок бордюра, затем принялся раскапывать вторую ногу. Там, потихоньку, получилось полностью вытащить мальчика из глины. Сам при этом чуть не застрял, пришлось оставить в глине обувь.

Осведомившись о его самочувствии, Николай Равков отправил мальчика домой в сопровождении друзей, благо живет тот не далеко. А сам пошел на обед, время уже поджимало.

Скоро о поступке узнали бывшие коллеги из пожарной охраны.

- Николай Иванович больше 20 лет проработал в системе пожарной охраны, - рассказала Наталья Никитина, сотрудник пресс-службы Ковровского отделения МЧС. - Сейчас он формально на пенсии, но продолжает работать в другом месте. Городская администрация уже готовит благодарственное письмо для героя. Правда, сам он себя героем не считает. Говорит, обычное дело.

Сейчас на месте происшествия об этой ситуации ничего не напоминает. Колодец быстро привели в порядок, видны свежие следы строительной техники. Однако скорее всего историей займется прокуратура, чтобы выяснить, насколько вообще были соблюдены правила строительства. Ведь если бы Николая Равкова рядом не оказалось, мальчик мог погибнуть.