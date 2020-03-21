Во Владимирскую область снова запретили ввозить московские отходы

В феврале компании «ЭкоЛайн» и «Экоресурс», занимающиеся вывозом отходов, в том числе на Александровскую свалку из московского региона, обратились с иском во Владимирский областной суд, оспаривая постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 20 декабря 2019 года № 118/01-25 «О корректировке территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области». Конкретно компании протестовали против пункта, запрещающего ввоз в регион мусора из других регионов.

Представители мусорных компаний заявляли, что отходы – такой же товар, как и остальные, а значит, запрещать ввоз мусора во Владимирскую область из других регионов неправильно – это противоречит российскому законодательству и ущемляет интересы бизнеса, в частности их. В уточненных исковых требованиях представители мусорного бизнеса указали, что между компанией «ЭкоЛайн», которая имеет госконтракт по обращению с бытовыми отходами и крупногабаритным мусором на территории Северного и Центрального административных округов Москвы, и оператором мусорного полигона в Александровском районе «Экоресурс» заключен договор. Согласно документу, «ЭкоЛайн» должна размешать на полигоне ТКО и крупногабаритный мусор 4-5 классов опасности, а постановление запрещает это делать и нарушает права компаний, мешая им свободно перемещать товар – мусор.

Однако представитель ответчика - заместитель директора департамента природопользования Владимирской области Екатерина Петрова – с требованиями истцов не согласилась и отметила, что за регионом закреплены полномочия по организации деятельности в области обращения с отходами и разработке территориальных схем, а проект корретикировки территориальной схемы, благодаря которому и появился спорный пункт, получил положительные заключения Росприроднадзора, Минпромторга, Роспотребнадзора и департамента цен и тарифов Владимирской области. Более того, на этапе подготовки все желающие могли подать свои возражения, обращения поступали как от компаний, так и от жителей, но компании «ЭкоЛайн» и «Экоресурс» о своих планах на ввоз мусора из столицы не сообщили.

В итоге Владимирский областной суд отказал компаниям «ЭкоЛайн» и «Экоресурс» в удовлетворении иска о признании незаконным запрета на ввоз московского мусора на полигон в Александрове. Как отмечают в областной администрации, суд фактически признал соответствующим российскому законодательству запрет на ввоз во Владимирскую область отходов из других регионов. Александровские активисты, перегораживающие дорогу на мусорный полигон грузовикам с мусором и московскими номерами, встретили решение с восторгом, но оно не вступило в законную силу. У компаний-истцов есть возможность обжаловать его.

- Правовое урегулирование вопроса установления одностороннего запрета на ввоз отходов во Владимирскую область – это единственно верный путь разрешения сложившейся ситуации. Компания «ЭкоЛайн» последовательно и целенаправленно выстраивает правовые формы сотрудничества, и сама обратилась в суд, чтобы найти решение межсубъектного спора, который противоречит выполнению работ по государственному контракту. Надеемся, что соблюдение всех норм и правил правовой культуры станет ориентиром для всех заинтересованных сторон процесса, и не позволит раскачивать ситуацию тем, кто заинтересован в популизме и эскалации конфликта в досудебном порядке, - отметили в компании «ЭкоЛайн».