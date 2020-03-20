Коронавирус поможет владимирским предприятиям выйти на рынки Африки и Азии

Введение режима повышенной готовности не повлияло экспорт в нашем регионе: с начала года не сорвался пока не один контракт. Часть мероприятий, правда, пришлось отменить или перенести на неопределенный срок, но конференции проходят в онлайн-режиме и глобальной проблемой для бизнеса это не станет.

Вирус в помощь

Уже сейчас продукция предприятий Владимирской области представлена на всех континентах, и объемы экспорта планируется увеличить.

- С прошлого года мы активно продвигаем продукцию экспортеров нашего региона на международных электронных торговых площадках. Среди 19 предприятий, размещенных на них, три уже заключили экспортные контракты. И будем эту работу развивать, электронные площадки – это будущее, - отметил директор Центра поддержки экспорта Владимирской области Павел Шибилов. – Коронавирус нанес определенный ущерб, но, как говорится, не было бы счастья, но несчастье помогло. Благодаря этому мы смогли выйти на новые рынки, которые до этого были плотно завязаны на Китай. В первую очередь это Индия, Ближний Восток, Восточная Европа. Мембраны поставляем в Латинскую Америку, ждем, что в ближайшее время одно из наших предприятий подпишет контракт с Австралией. Активно началось сотрудничество с Африкой. Сейчас есть настоящий стартап с очень интересным предложением для Африки и Юго-Восточной Азии. Люди могли продать свою концепцию крупному концерну, например, «Тойоте», но они хотят развиваться на благо Владимирской области.

Активнее экспортировать владимирскую продукцию в ближайшем будущем планируют в Узбекистан и Казахстан. Традиционно пользуются спросом шпон, фанера, лесной массив и двери от владимирских производителей, крупный контракт на поставку последних уже заключен с Латвией. Стекольная продукция направляется не только в страны СНГ, но и в Азию с Африкой.

Правда, с медициной есть некоторые сложности. Например, владимирское предприятие «Бергус» не может выполнить контракт с Арменией - партию лейкопластырей на пятьдесят тысяч долларов задержали на границе.

- Сейчас на экспорт этих товаров, как и медицинских масок, наложены ограничения. Но, надеемся, что будут внесены поправки в закон, который позволит нашей компании выполнить договор. Большой спрос на продукцию «Бергуса» есть и в других странах, - рассказал Павел Шибилов.

Туризм на экспорт

В ближайших планах Центра поддержки экспорта не только помочь наладить местным предпринимателям поставку товаров в страны Азии и Африки – Бенин, Сенегал, Нигерию, ЮАР, Вьетнам, Индонезию, но и помочь развивать экспорт услуг. Речь идет о туризме для жителей Японии и Южной Кореи. Больше Владимирской области представить нечего.

- Экспортировать другие услуги нам пока рано. У нас нет крупных финансовых и страховых предприятий, единицы крупных айти-компаний, - говорит директор Центра поддержки экспорта. - На конец мая запланировано участие в международной выставке, которая пройдет в Южной Корее и пока не отменилась. Но сложность в том, что большая часть наших гостиниц зарегистрирована в Москве и Подмосковье. Мы будем обсуждать вариант, чтобы ввести дополнительные преференции для желающих начать здесь гостиничный бизнес, чтобы изменить ситуацию.