Во Владимире «Детям войны» носят удостоверения на дом

18 марта во время эфира на радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3 FM) Алексей Смирнов, руководитель региональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный Контроль» рассказал о случае с его отцом.

- У меня отец в годы войны попал в плен, - рассказал он. - Сейчас относится к категории несовершеннолетних узников концлагерей. Ему к этому 9 мая положены большие выплаты: 75 тысяч рублей из федерального бюджета и 15 тысяч рублей из регионального бюджета. И тут на днях к нему приходит женщина и говорит, что она из собеса, а моему отцу положена удостоверение «детей войны». И показывает бумаги, в которых надо что-то подписать. А свое удостоверение не показала, сказала, что забыла. В общем, мы ничего не подписали — вдруг мошенники.

Ситуация неоднозначная. Вообще, как раз начиная с марта, по всей области удостоверения тем, кто относится к категории «детей войны», начали разносить по домам. До этого их вручали на торжественных собрания во всяких ДК, библиотеках. Теперь остались те из детей войны, кто сам не может или не хочет прийти в органы социальной защиты населения.

Однако в данном случае сотрудник собеса не показал своего удостоверения, что делает любой представитель официальной структуры. А это подозрительно.

- Наши представители обязаны показать удостоверение, - сказали нам в управлении социальной защиты города Владимира. - Если у людей возникают вполне обоснованные сомнения, он должен предложить позвонить в органы социальной защиты, дабы проверить информацию. Мы обычно звоним заранее и сначала оповещаем стариков по телефону, чтобы для них это не стало неожиданностью. Договариваемся о встрече, потом уж приходим.

Кроме того, все, кто относится к категории «детей войны», должны помнить, что удостоверение вообще не обязательно для получения региональной выплаты к 9 мая. Она составляет одну тысячу рублей, и все ее получат до 26 апреля независимо от того, есть у вас соответствующие «корочки» или нет.

Всего в регионе проживают 95 тысяч детей войны. На создание для них специальных удостоверений в областном бюджете потратили три миллиона рублей.

КОНКРЕТНО

Контакты управления соцзащиты населения по городу Владимиру

Общий: 8(4922)34-35-37.

Ленинский район: 54-26-33.

Октябрьский район: 33-13-71.

Фрунзенский район: 21-34-96.