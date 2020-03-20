2020-03-19T17:06:23+03:00
Общество

Владимирские терапевты выходят на вызов от 38

С какой температурой не надо идти в поликлинику
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Ждать врача домой с температурой до 38 взрослым не стоитЖдать врача домой с температурой до 38 взрослым не стоитФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Во Владимире действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Это значит, по-старому жить больше не получится, надо учитывать вероятность заразы. Однако не все, даже медики, к этому готовы.

Наша читательница Светлана рассказала, что в среду, приболев, попыталась вызвать врача на дом из поликлиники. Однако в регистратуре ее спросили, какие симптомы и температура, и, услышав: "Кашель и 37,3" сказали, что по вызовам с такой невысокой температурой врач-терапевт не ходит и женщине надо самой прийти в поликлинику.

Светлана удивилась. Вроде рекомендации Минздрава и Всемирной организации здравоохранения четко говорят: при симптомах респираторного вирусного заболевания никуда не ходить, врача вызывать на дом! Да, есть характерные особенности, позволяющие предположительно отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ, но больной - не доктор, он может и не разобраться, да и без анализов стопроцентной гарантии, что это не коронавирус, быть не может. А пусть даже и обычный грипп - его что, надо разносить по всем больным, сидя в очереди в поликлинике.

В департаменте здравоохранения нам пояснили, что по общим рекомендациям Минздрава врач выходит по вызову к взрослому человеку при тяжелом состоянии, которое не позволяет самому дойти до поликлиники. Таким состоянием считается температура выше 38 градусов (к детям приходят при любой повышенной температуре). Однако сейчас, именно в связи с угрозой распространения коронавируса, при малейшем подозрении на респираторное заболевание надо сидеть дома - "самоизолироваться". И уж точно не ходить с повышенной, даже незначительно, температурой по поликлиникам.

Понятно, почему в поликлиниках хотят минимизировать вызовы - терапевтов и так не хватает, дефицит составляет от 20 процентов до половины, те, кто есть, работают с двойной нагрузкой на приеме. Но ситуация сейчас экстремальная. Поэтому с любой температурой надо сидеть дома! Если в регистратуре отказываются записать вызов, надо сообщить руководителю медицинского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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