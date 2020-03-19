"Все побежали и я побежал". Владимирцы не могут объяснить, почему скупают именно гречку

Женщина у полок с бакалеей нагребает откуда-то из дальнего ряда еще оставшиеся там пачки дешевых макарон. Ухватив в охапку и прижав к себе четыре штуки (почему не взяла корзинку, неясно, так как локтем прижимает к себе еще упаковку туалетной бумаги), идет к кассе. На полпути притормаживает, разворачивается, возвращается к макаронам и просит:

- Вы мне сверху еще две пачки не положите? А то я эти отпустить не могу!

- Держите, а зачем вам столько макарон? - интересуюсь.

- Как же, коронавирус же! Нас всех скоро закроют на карантин, надо запасать еду, потом за ней не выйдешь! - объясняет покупательница.

Полки с макаронами тоже полупустыеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Подобные сценки во владимирских магазинах - с начала недели. Сигналом для горожан послужило введение режима повышенной готовности и перевод школьников на дистанционное обучение. Почему-то именно в этот момент владимирцы решили, что карантин (которого нет и вряд ли будет) и апокалипсис - это одно и то же. И ринулись в магазины сметать с полок... а вот и не все.

Выбор горожан - из чего создавать запасы дома, которые позволят пережить не только жалкий вирус, но и ядерную зиму, странный. На первом месте почему-то гречка и туалетная бумага. Именно эти два товара исчезли почти во всех супермаркетах подчистую. В "Ашане" на Верхней Дуброве полки с крупой пустые целиком, в "Пятерочках" и "Магнитах" осталась только самая дорогая гречка. То же относится к туалетной бумаге - первой исчезла дешевая, ее нет почти нигде уже со вторника, к вечеру среды кое-где закончилась и дорогая.

Туалетная бумага - в начале списка закупокФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Дальше по популярности - рис. Его закупают не пачками, а сразу упаковками, в которых привозит поставщик, по 6-10 пачек. Следующим в списке массовых закупок - зеленый горошек, этот выбор вообще непонятен. Разбирают и макароны, но опять же - только дешевые, дорогие итальянские пока что есть.

И завершает ТОП самых раскупаемых товаров замороженная курица в разных видах.

Замороженную курятину тоже разбираютФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Почему владимирцы выбрали именно такой набор продуктов, а не, например, традиционный перечень "Мука-соль-сахар-спички"? Видимо, это замкнутый круг, который кто-то запустил, а вырваться из него уже не получается.

- Я знаю, что это глупо, что это искусственно сзданная паника, но если все раскупают гречку и туалетную бумагу, то эти товары, естественно, закончатся, а когда их завезут, неизвестно, - говорит владимирка Елена, вывозящая из "Ленты" полную тележку названных товаров. - И я, такая умная и спокойная, останусь без гречки, а у меня муж только ее на завтрак и есть, и без туалетной бумаги, сын по рулону в день расходует.

В конце останется только одна - самая дорогаяФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

И таких соображений много. Паника вообще заразна, это подтвердит любой психолог. Если человек пошел в магазин за сахаром, потому что у него кончился сахар, и видит толпы покупателей с гречкой и две последние пачки на полке - он купит эти две последние пачки.

Вторая причина - власти толком ничего не объясняют, ситуация беспрецедентная, глобального карантира в стране не было никогда - ни в советское время, ни в новейшее. Поэтому владимирцы, собрав обрывки сведений, сделали вывод - рано или поздно всех запрут по домам и запретят выходить. Товары-то в магазине, может, и останутся, а купить их будет нельзя. Это подействало даже на те слои населения, которые в обычное время по магазинам практически не ходят - в очередях к кассам с тележками круп и все той же самой туалетной бумаги стоят мужчины от 50 лет и старше, те, кто обычно если и заходит в супермаркет, то за спиртным или какой-то мелочевкой.

Кстати, в свободной продаже осталось мыло и все моющие средства - владимирцы как-то не осознали еще, что при реальной вспышке коронавируса им в первую очередь понадобится именно это.

Из консервов почему-то закупают в первую очередь зеленый горошекФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Тем временем супермаркеты уже начали поднимать цены из-за повышенного спроса. Свинина и говядина подорожали на 20-30 процентов, овощи и фрукты - на 15-20, гречка и рис кое-где в полтора раза. А в некоторых местах, на удивление, осталось как было.

Департамент предпринимательства открыл специальную "горячую линию" для звонков о дефиците и росте цен. Мы позвонили туда и оставили заявку про один из владимирских магазинов, где начисто исчезла гречка. Сообщение внимательно выслушали, все записали, пообещали завтра же выехать с проверкой и успокоили:

- Не переживайте, в магазины продукты еще завезут, у них на складах есть достаточный запас. Мы все держим на контроле.

КОНКРЕТНО

Если вы заметили отсутствие на полках магазинов товаров первой необходимости, а также повышение цен на них, информацию о нарушениях вы можете сообщать по телефону «горячей линии» 8 (4922) 53-16-03.