2020-03-18T17:00:50+03:00
Общество

Лед в «Полярисе» летом растает, но не навсегда

По городу пошли разговоры о том, что ледовый дворец перепрофилируют на развлечения, не связанные с коньками
Алексей СУХОВ
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Кататься на коньках в "Полярисе" после перерыва можно будет сноваКататься на коньках в "Полярисе" после перерыва можно будет сноваФото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ
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Нам в редакцию позвонил читатель и рассказал, что в ледовом дворце «Полярис» его предупредили, что в скором времени лед там растопят и на коньках покататься не удастся.

- Получается, что теперь покататься можно будет только в ледовом дворце «Владимир», - сказал он. - Наверное, просто невыгодно стало заливать лед, ведь детские кружки мэрия перевела в свой дворец и за аренду не платит.

Оказалось, что дыма без огня не бывает, однако не все так критично. «Полярис» действительно летом растопит лед на катке, но это не значит, что ото льда там решили избавиться окончательно ввиду экономической нецелесообразности.

- В данном случае сработал сломанный телефон, - сказали работники ледового дворца. - Просто нам необходимо провести ремонт замораживающего оборудования, а также прочистить трубы, охлаждающие систему. Ближе к лету мы начнем эти работы, но уже осенью или зимой в зависимости от скорости работ ледовую площадку мы вернем на место. И снова можно будет кататься на коньках.

- А действительно ли невыгодно стало содержать каток после того, как мэрия перестала платить за аренду льда? - спросил я.

- Ну, мы точно не работаем в убыток, хотя, конечно, содержать лед стало труднее. Но мы справляемся и отказываться от ледовых развлечений точно не собираемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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