Муромляне, прилетевшие из-за границы, скрываются от медиков

По официальным данным на 18 марта, заразившихся коронавирусом во Владимирской области нет, на карантине находится около 155 человек. Однако с 17 марта указом губернатора в регионе введен режим повышенной готовности, который предписывает всем, прибывшим из мест, где есть заболевшие новой инфекцией, сообщать об этом по горячим линиям и соблюдать карантин дома. Во время изоляции владимирцев навещают медики, которые дважды берут анализ – на первый и десятый день. Если все благополучно, после двухнедельного карантина жители региона возвращаются к привычной жизни.

Увы, соблюдать требования готовы не все. Как рассказала главный врач больницы № 3 города Мурома Марина Котрова, два туриста, вернувшихся в Муром из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, просто не пустили к себе медиков, не дали возможность взять анализ и неизвестно, сидят ли они дома или гуляют по улицам. Специалисты не берутся предположить, насколько велика опасность их заражения, но известно, что один из них летал в Америку, а возвращаясь, делал пересадку в аэропорту Парижа.

Кстати, муромских «уклонистов» сотрудники регионального Роспотребнадзора предупредили об ответственности за несоблюдение карантинных мер.

- За несоблюдение процедурных правил, к которым относится и необходимость соблюдать режим карантина, предусмотрена административная ответственность. Статья КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» за невыполнение противоэпидемических мероприятий предусматривает штраф. Для граждан он составит от ста до пятисот рублей, - прокомментировала представитель Елена Демидова. – За нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена и уголовная ответственность, но только в том случае, если в результате заболели люди. Например, человек не соблюдал карантин, вышел на работу и заразил коллег. Максимальное наказание ,предусмотренное этой статьей, - пять лет лишения свободы. Но в этом случае важно доказать, что именно он стал причиной их болезни.