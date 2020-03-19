2020-03-18T16:55:14+03:00
Общество

Маски сброшены! Распоряжение для владимирских магазинов надеть на персонал средства защиты не обязательно к исполнению

Штрафов за несоблюдение не будетШтрафов за несоблюдение не будет
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Проверки в магазинах и кафе будут проходить до 24 марта. Фото пресс-службы областной администрации.Проверки в магазинах и кафе будут проходить до 24 марта. Фото пресс-службы областной администрации.
Изменить размер текста:

Владельцы торговых сетей и общепита в связи с распространением коронавирусной инфекции должны запастись одноразовыми масками, антисептиками и антибактериальном мылом для персонала. На входе в магазин или кафе работники в медицинских масках должны предложить покупателям и посетителям воспользоваться антисептиком. Об этом сказано в распоряжении департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области от 17 марта 2020 года.

Меры предосторожности введены в связи с эпидемией коронавируса. Однако, если вы заходите в магазин, а на кассе продавец сидит без маски и его не окружают баночки с антибактериальным средством — не кричите, что он обязан соблюдать все требования. Ключевым словом в распоряжении департамента является глагол «рекомендовать». Владельцы крупных торговых сетей и кафе, как правило, придерживаются рекомендаций, да и сами сотрудники заинтересованы в этом - заразиться никому не хочется. Но если найдутся такие, которые не закупят маски и антисептик - они имеют на это право. Пока что законного требования об обязательной закупке перечисленных средств защиты от распространения коронавируса нет и не может быть - в регионе не объявлен карантин.

Но все же в департаменте надеются на ответственность владельцев заведений и на муниципальные власти, которые «должны принять меры по усилению дезинфекционных мероприятий». То есть муниципалитет будет доводить рекомендации до предпринимателей и «мониторить» заведения: например, в первом кафе рекомендации соблюдены все, во втором — не хватает антисептиков для посетителей, а в третьем — нет ничего. Результаты мониторинга будут оправляться ежедневно в департамент развития предпринимательства. Где с ними непонятно что будут делать.

- Предприниматели должны сами за свой счет купить необходимые средства защиты. Департамент не уполномочен накладывать санкции за нарушения. Мы информируем о рекомендациях Роспотребнадзора, наказывать за нарушения может только он, а за повышение цен на продукты — ФАС, - сообщили «Комсомолке» в департаменте развития предпринимательства.

В магазинах с 16 по 24 марта проходят проверки комиссии, в состав которой входят сотрудники Роспотребнадзора, департамента и органов местного самоуправления. Проверяющие оценивают чистоту торгового зала, ведение графика уборки, наличие антисептиков для посетителей в свободном доступе: у кассы, на входе, в туалетах, наличие запасов одноразовых масок для сотрудников. Комиссия должна проверить 244 объекта: 170 торговли и 74 общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Петушинском районе 67-летняя женщина прописала у себя 10 иностранцев
В Юрьев-Польском районе 19-летний парень списал деньги со счета 62-летнего мужчины
Ковровчанин заподозрил спутницу жизни в измене и забил ее до смерти
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
В Судогде бухгалтер досугового центра фиктивно трудоустраивала работников и заработала на этом 500 тысяч
Международный день клиента в Сбербанке
Житель Суздаля, который ради строительства гостиницы и кафе разрушил археологический памятник, оштрафован на 400 тысяч
"Русь-кино" закрыл продажу билетов через интернет из-за коронавируса
Во Владимире закрыли пиццерию
Владимирцы смогут посмотреть трансляцию концерта "Весенние серенады"
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
Ковровчанин устроил в квартире наркопритон
На пожаре в Коврове спасли мужчину
Владимирские театры закрыли свои двери для зрителей
45-летний ковровчанин склонил школьницу к интиму и получил условный срок
Для тех, кто дома — «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений
«Ростелеком» рассказал представителям силовых структур о Единой платформе сервисов безопасности
В Юрьев-Польском районе на месте пожара нашли тело мужчины
Во Владимире начали закрываться библиотеки