Маски сброшены! Распоряжение для владимирских магазинов надеть на персонал средства защиты не обязательно к исполнению

Владельцы торговых сетей и общепита в связи с распространением коронавирусной инфекции должны запастись одноразовыми масками, антисептиками и антибактериальном мылом для персонала. На входе в магазин или кафе работники в медицинских масках должны предложить покупателям и посетителям воспользоваться антисептиком. Об этом сказано в распоряжении департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области от 17 марта 2020 года.

Меры предосторожности введены в связи с эпидемией коронавируса. Однако, если вы заходите в магазин, а на кассе продавец сидит без маски и его не окружают баночки с антибактериальным средством — не кричите, что он обязан соблюдать все требования. Ключевым словом в распоряжении департамента является глагол «рекомендовать». Владельцы крупных торговых сетей и кафе, как правило, придерживаются рекомендаций, да и сами сотрудники заинтересованы в этом - заразиться никому не хочется. Но если найдутся такие, которые не закупят маски и антисептик - они имеют на это право. Пока что законного требования об обязательной закупке перечисленных средств защиты от распространения коронавируса нет и не может быть - в регионе не объявлен карантин.

Но все же в департаменте надеются на ответственность владельцев заведений и на муниципальные власти, которые «должны принять меры по усилению дезинфекционных мероприятий». То есть муниципалитет будет доводить рекомендации до предпринимателей и «мониторить» заведения: например, в первом кафе рекомендации соблюдены все, во втором — не хватает антисептиков для посетителей, а в третьем — нет ничего. Результаты мониторинга будут оправляться ежедневно в департамент развития предпринимательства. Где с ними непонятно что будут делать.

- Предприниматели должны сами за свой счет купить необходимые средства защиты. Департамент не уполномочен накладывать санкции за нарушения. Мы информируем о рекомендациях Роспотребнадзора, наказывать за нарушения может только он, а за повышение цен на продукты — ФАС, - сообщили «Комсомолке» в департаменте развития предпринимательства.

В магазинах с 16 по 24 марта проходят проверки комиссии, в состав которой входят сотрудники Роспотребнадзора, департамента и органов местного самоуправления. Проверяющие оценивают чистоту торгового зала, ведение графика уборки, наличие антисептиков для посетителей в свободном доступе: у кассы, на входе, в туалетах, наличие запасов одноразовых масок для сотрудников. Комиссия должна проверить 244 объекта: 170 торговли и 74 общественного питания.