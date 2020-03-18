Владимирская епархия не будет отменять службы из-за коронавируса

Русская православная церковь не будет закрывать храмы и прерывать службы в связи с новой коронавирусной инфекцией. Во Владимирской епархии рассказали, что пока все богослужения будут идти согласно расписанию. У нас в регионе на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, поэтому жители как и прежде могут посещать храмы. От посещения просят воздержаться прихожан с повышенной температурой или недомоганием.

- Недавно Священный Синод Русской православной церкви отреагировал на эту проблему и призвал не поддаваться панике. Конечно, опасность существует, но надо придерживаться рекомендаций. В России - мощная система здравоохранения, и у нас, когда были такие несчастья, Министерство вовремя реагировало. Да, вводились запреты, но они — вынужденная мера. Думаю, делается это правильно: зачем ставить под угрозу жизни людей? - считает митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Но никаких запретов по поводу посещения храмов не поступало. Митрополит говорит, что все большие службы на Чистый четверг, Вербное воскресенье, Пасху не отменяются.

- Мы планируем богослужения, включая пасхальные. Но посмотрим, как будут развиваться события. Если угрожающе, то мы будем выполнять все рекомендации Министерства здравоохранения. А пока конкретных рекомендаций нет, - отметил Тихон.

Какие-то строгие меры по профилактике коронавируса в храмах региона не введены. Но все же одноразовые стаканчики для запивки и применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, обязательны.

По словам Тихона, фонд Андрея Первозванного готовится выехать в Израиль за благодатным огнем. Но, опять же, неизвестно, получится ли его привезти в Россию на Пасху, которая в этом году отмечается 19 апреля.

КОНКРЕТНО

Заявление Священного Синода можно прочитать по ссылке - http://www.patriarchia.ru/db/text/5605165.html

Инструкция в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции - http://www.patriarchia.ru/db/text/5608418.html