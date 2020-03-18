Ветеранам Великой Отечественной к 75-летию Победы выплатят по 100 тысяч рублей

К 75-летию Победы ветеранов и всех тех, кто застал это страшное время, власти постараются максимально одарить вниманием. Причем как эмоциональным, так и финансовым.

- Ближе к майским праздникам к ветеранам войны будут выезжать представители областной администрации, чтобы вручить им юбилейные медали, - рассказала Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения. - Но это будет не единственный подарок.

Власти Владимирской области обещали до 26 апреля перевести все выплаты, положенные тем категориям населения, которые так или иначе связаны с празднованием этой даты, как федеральные, так и областные.

- Ветеранам и инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также вдовам инвалидов и участников той войны на федеральном уровне установлена выплата в размере 75 тысяч рублей, - рассказала Любовь Кукушкина. - При этом мы еще добавляем из областного бюджета для всех категорий, кроме вдов, по 15 тысяч рублей. Вдовам на уровне региона перечислят по 3606 рублей.

Но выплаты положены и некоторым другим категориям населения. Например, труженикам тыла и детям войны. Первым положено по 50 тысяч из федерального бюджета и по 5 тысяч из областного. Последним от региональных властей подарят по одной тысяче рублей.

Кстати, несмотря на то, что вдовы на областном уровне получают меньше остальных, они при этом имеют право на льготы для всех категорий. Если вдова на момент войны была несовершеннолетней и работала в тылу, то она имеет право ДОПОЛНИТЕЛЬНО на выплаты как труженица тыла и ребенок войны. То есть сразу на три суммы. Так что никакого ущемления прав.

Всего же речь идет о выплатах 95 тысячам жителей региона (и 170 миллионах рублей в областном бюджете). К ветеранам в области относятся 12967 человек. При этом только около 400 человек непосредственно принимали участие в боевых действиях.

- Приходить в пенсионный фонд за деньгами не нужно, - сказала Любовь Кукушкина. - Все деньги перечислят на карты, счета и книжки пенсионеров, исходя из данных Пенсионного фонда.