Владимирского бизнесмена отправили за решетку за мошенничество

Мебельным бизнесом предприниматель Михаил Аксёнов занимался много лет. Во Владимире он торговал элитными диванами известных российских производителей, стоимость которых можно назвать «заоблачной» - от 100 тысяч рублей. И видимо он это делал умело. Ведь люди шли к нему и покупали, влезая в кредиты.

- Мы заходили в магазин и замирали. Эти диваны необыкновенно красивые. В большом торговом центре, где было представлено много мягкой мебели, они выделялись: дизайном, качеством тканей. В среднем они стоили от 100 тысяч рублей. Были и за 400 тысяч. Мы оставляли предоплату, а потом всё - тишина, - рассказала обманутая покупательница Марина Старикова.

Обманутые клиенты почти 6 лет пытаются вернуть свои деньгиФото: Алена Головина

Сергей Шахматов из Коврова вместе со своей супругой долго искали мягкую мебель в свою новую квартиру. И вот жена наконец остановилась на диване стоимостью в 250 тысяч рублей. Муж решил сделать жене подарок к Новому году.

- Думаю, ладно. Пошел и взял кредит. Заключили договор, оплатили 140 тысяч, а он стоил 250. Ну и сидим ждем, когда он приедет. Проходят сроки, что указаны в договоре. Жена стала звонить. Менеджеры обещали, что диван вот-вот приедет, а потом в какой-то момент в определенный момент говорят – всё, - рассказал Сергей Шахматов.

Михаилу Аксенову назначили 3 года колонии общего режимаФото: Алена Головина

Светлана Петрова из Радужного кредит не брала. Она копила, долго копила. Но в результате осталась без дивана и без денег.

- Купила я мебель в 2016 году, в январе. И так как я отдавала деньги полностью, мне сделали подарочек - пуфик. И покамест я с этим пуфиком за 5 тысяч рублей и нахожусь, без мебели и без денег, - рассказала Светлана Петрова.

Как потом установит суд, предприниматель Михаил Аксёнов брал почти стопроцентную предоплату, но товар не поставлял. Таким образом он обманул 28 жителей со всей области, присвоив себе почти три миллиона рублей. Люди писали претензии в надзорные ведомства, караулили предпринимателя у офиса, но безрезультатно. Ни денег, ни мебели они не получили.

- Мы ездили в офис. Спрашивали у менеджера, где Аксёнов. Нам отвечали, что его нет. Мы же в лицо его не знали. А оказалось потом, когда я была в офисе, он присутствовал. Он просто сидел тихо, играя в карты, - рассказала Светлана Петрова.

В последнем слове Аксенов сказал. что не считает себя виновнымФото: Алена Головина

Обманутые жители обратились в следственные органы, а затем подали коллективный иск в суд. Каково же было их удивление, когда бизнесмен в своем последнем слове заявил, что не виновен.

- Всю жизнь я работал честно. Никаких себе денег не присваивал. Я считаю, что я ответственный и добропорядочный гражданин. Поэтому своей вины я не признаю, считаю себя невиновным и прошу меня оправдать в полном объеме, - заявил подсудимый Михаил Аксёнов.

А вот судья пришел к другому выводу. Аксенов - виновен. Полученные от покупателей деньги, а это почти 3 миллиона рублей, он вкладывал в свои же компании, одна из которых была убыточной. Чтобы вытащить ее из кризиса, бизнесмен использовал деньги клиентов. Суд приговорил Михаила Аксёнова к трем годам колонии общего режима. А также обязал все деньги, взятые у клиентов, им вернуть. А ведь все могло сложиться иначе, говорят обманутые жители.

- Я ожидала другого. Я думала, что за 5 с половиной лет человек примет правильное решение и вернет нам долг. И каждый из нас попросил бы ему смягчающее наказание - условный срок, потому что проводить там время никому не хочется, - призналась потерпевшая Тамара Сальникова.

Однако с приговором Аксёнов не согласен. Решение районного суда он намерен обжаловать.