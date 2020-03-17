2020-03-16T16:48:39+03:00
Общество

Во Владимире увольняют главврача станции скорой помощи

Чиновники считают, что Сергей Кулибаба запустил слишком много всего в работе ССП
Алексей СУХОВ
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Станцию скорой помощи планирую модернизировать в ближайший годСтанцию скорой помощи планирую модернизировать в ближайший годФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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На прошлой неделе на заседании Заксобрания вновь был поднят вопрос о скандале вокруг станции скорой помощи.

Нового главврача найдут по конкурсу

Конкретно депутатов интересовало будущее главврача Сергея Кулибабы. Сергей Шевченко во время процедуры утверждения в должности вице-губернатора прямо спросили, будет ли уволен Кулибаба со своего поста.

- Потому что у него совести самому уйти нет, - сказал депутат от фракции КПСС Иван Алтухов.

На это Сергей Шевченко ответил, что с Кулибабой он пока лишь созванивался, так как тот находится на больничном.

- Однако мы с ним поговорили. И я донес до него информацию, что мы будем с ним расставаться. Потому что он запустил многие процессы в работе станции скорой помощи, а также довел ситуацию до того, что мы ее здесь обсуждаем, - сказал Сергей Шевченко. - Что касается перспектив подбора руководителя, я думаю, что будет организован конкурс. Сейчас дана такая задача кадровой службе департамента здравоохранения.

Пока же принята программа модернизации станции скорой помощи на ближайший год.

- Точно будут закуплены три автомобиля класса «Б» на деньги областного бюджета, - сказал Сергей Шевченко. - Но мы еще надеемся на федеральную помощь.

Также сейчас решается вопрос о заключении нового коллективного трудового договора. По словам Сергея Шевченко, договор должен снизить напряженность в вопросе выплат.

Напомним, что скандал вокруг скорой помощи возник в конце прошлого года. Сотрудники ССП города Владимира написали сразу всем: губернатору Владимиру Сипягину, в прокуратуру, госинспекцию труда и приемную президента Путина. Они жаловались на неукомплектованность бригад скорой, на то, что руководства станции заставляет их самих выбирать на какой из двух-трех вызовов ехать, при этом людям не платили допвыплаты за совмещение должностей при работе в одиночку. Именно тогда от Заксобрания была создана рабочая группа, которая должна была проверить, все ли благополучно в «датском королевстве». Оказалось, что нет.

Построили ФАП, а согласовать забыли

Не все хорошо, как выяснилось, и со строительством ФАПов в области. Вернее, ФАПы построены, а вот разрешения на ввод в эксплуатацию из 21 пункта дали лишь 14. Еще четыре получат такие разрешения до 20 марта. В двух ФАПах строительные работы завершатся к началу апреля. А один объект не получил разрешения из-за того, что он построен на территории национального парка «Мещера». И теперь его будущее решит федеральная государственная экспертиза.

В «белом доме» говорят, что задержки возникли лишь на трех ФАПах. В двух – в поселке Панфилово Гусь-Хрустального района и в селе Чеково Юрьев-Польского района – строительно-монтажные работы затянули нерадивые подрядчики. Все планируется завершить к началу апреля.

Что касается нацпарка «Мещера», то тут действительно возникают вопросы. Здесь ФАП построили в деревне Аббакумово Гусь-Хрустального района. Непонятно, почему изначально, еще до строительства чиновники не удосужились получить разрешение на строительство в Министерстве экологии и природопользования РФ. В итоге, теперь если по результатам экспертизы проектно-сметная документация не получит добро, то будущее ФАПа окажется под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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