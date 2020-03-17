В Суздале завершился 25-й Открытый российский фестиваль анимационного кино

Юбилейный мультфестиваль в Суздале прошел в несколько экстремальном режиме. Из-за мировой эпидемии коронавируса на главный российский праздник анимации не приехал не только мэтр японского авторского анимационного кино Кодзи Ямамура. Не было и Константина Бронзита, нашего соотечественника и дважды номинанта на премию «Оскар». Но хороших и очень талантливых людей было предостаточно! Традиционно на фестивале присутствовал мэтр российской анимации, создатель мультфильма про ежика в тумане Юрий Норштейн. Так же традиционно большинство претендентов на победу в той или иной номинации составляла прогрессивная и позитивная молодежь.

В холле Главного туристического комплекса волнуется в ожидании объявления итогов Александра Деева – молодая москвичка, выпускница колледжа ВГИК. Саша, несмотря на юный возраст (в декабре ей исполнится 22 года), привозит в Суздаль уже третий анимационный фильм. На ОРФАК-2020 девушка представила свой 4-минутный фильм «Как говорил мой дед». Тут Александра и режиссер, и художник-постановщик, и оператор, и закадровый голос, и даже продюсер. И в несколько минут она, вспоминая-зарисовывая рассказы бабушки о своем прадедушке, служившем начальником железной дороги, вложила много смысла и доброты.

Саша Деева («Как говорил мой дед»)Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Александра волновалась не зря - ее признали победительницей фестиваля в номинации «Лучший студенческий фильм».

Петербуржцы Варвара и Василий в центральном холле у входа в киноконцертный зал стоят за столиком с табличкой «Создай свой мультфильм». На столике – застекленное пространство, внутри которого при помощи аппликации (деревья, травка, цветочки…) и пластилиновых зверушек создавались кадры, придуманные детьми и их родителями, затем превращаемые в короткий мульт. Над столиком – штатив с закрепленным мобильным телефоном с встроенным фотоаппаратом.

- Мы снимаем на свой мобильник, - поясняет Варя, - а затем готовый продукт прямо с этого телефона отправляем на телефон автору сюжета. Ох и устали же мы за эти пять дней!

Ее можно понять. За фестивальные дни ОРФАК посетили примерно 10 тысяч зрителей, большая часть которых – дети и подростки.

За несколько минут до начала церемонии «раздачи слонов» киноконцертный зал ГТК был забит полностью, некоторые зрители сидели даже на ступеньках. Вел церемонию знаменитый писатель и сценарист Вадим Жук.

Он выразил уважение членам жюри, которые из года в год оценивают работы номинантов-аниматоров.

- Это колоссальный и, я полагаю, счастливейший кусок жизни.

А основатель и бессменный директор ОРФАК Александр Герасимов сказал, что этот фестиваль стал самым массовым разрешенным мероприятием в Европе за последний месяй. Тысячи человек 5 дней плечом к плечу, невзирая на коронавирус, смотрели мультики. Ни одного гостя или участника в маске замечено не было.

Ну а потом стали объявлять победителей. Кто-то поднимался на сцену лично, кто-то отсутствовал, но к микрофону поднимались представители той или иной творческой студии. Приз мэтров имени Татарского режиссеру Наталье Мирзоян за фильм "ПРИВЕТ, БАБУЛЬНИК!" вручил лично Юрий Норштейн.

Юрий Норштейн спешит в киноконцертный зал.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

А вот полный список получивших награды.

Гран-при фестиваля - «ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ» (реж. Дмитрий Геллер);

Специальный приз с формулировкой «За ударную драматургию» - фильм «БОКСБАЛЕТ» (реж. Антон Дьяков);

Специальный приз с формулировкой «за элегантность» - фильм «УТОЧКА И КЕНГУРУ» (реж. Лиза Скворцова);

Приз лучший профессиональный короткометражный фильм - «ОН НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ КОСМОСА» (реж. Константин Бронзит);

Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за графический дизайн» - фильм «ПРИВЕТ,БАБУЛЬНИК!» (реж. Наталья Мирзоян);

Приз за лучший фильм для детей - «7 КОЗЛЯТ» (реж. Марина Карпова);

Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за ёмкое воплощение темы судьбы» - фильм «ПРИНЦЕССА И БАНДИТ» (реж. Мария Соснина, Михаил Алдашин);

Приз за лучший дебютный фильм не вручается.

Диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за метеорологическую атмосферу» - фильм «ПАСТУХИ ОБЛАКОВ» (реж. Евгений Фадеев).

Приз за лучший студенческий фильм - «КАК ГОВОРИЛ МОЙ ДЕД» (реж. Саша Деева);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за достоверность магии» - фильм «СЕЛЕЗЕНЬ, ВЕРЁВОЧКА И ЖЁЛУДЬ» (реж. Алина Титоренко);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за очарование простодушия» - фильм «МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ КРИЧАЛ» (реж. Мария Серебрякова);

Приз за лучший полнометражный фильм - «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК - 4» (реж. Константин Феоктистов);

Диплом в категории «Лучший полнометражный фильм» с формулировкой «за чуткое и бережное отношение к своему бренду и к его аудитории» - фильм «ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» (реж. Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин);

Приз за лучший сериал «ГАЛЕРОТЕРАПИЯ» - из цикла «ПИРАТСКАЯ ШКОЛА» (реж. Алексей Лебедев);

Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за просвещение как приключение» - фильм «ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ» из цикла «КАТЯ И ЭФ. КУДА УГОДНО ДВЕРЬ» (реж. Роман Трамвай);

Приз за лучшую работу в прикладной анимации - «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МУЗЕЯ» (реж. Платон Инфанте);

Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за виртуозное использование всей гаммы выразительных средств ради высокой цели» - фильм «ДИЧЬ» (реж. Руслана Мирзалиева);

Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за важный разговор с аудиторией на равных на родном языке» - фильм «РОЛИКИ ДЛЯ ЦЕНТРА СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ «СЛОВО» (реж. Алексей Ермолаев).