2020-03-16T16:48:39+03:00
Общество

Каждый второй во Владимирской области сидит за убийство или наркотики, каждый четвертый – за кражу

Сотрудники УФСИН отметили свой профессиональный праздник
Екатерина Дронова
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В УФСИН Владимирской области работает более 4000 человек. Фото предоставлено пресс службой.В УФСИН Владимирской области работает более 4000 человек. Фото предоставлено пресс службой.
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12 марта уголовно-исполнительной системе России, которую еще называют пенитенциарной (в переводе с латинского – «раскаяние») исполнился 141 год. В 1879-м году Александр II издал указ о создании тюремного департамента.

На торжественном собрании УФСИН, посвященном этой дате, озвучили не совсем праздничную статистику. Каждый второй из находящихся в местах лишения свободы осужден за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или незаконный оборот наркотиков. Каждый четвертый сидит за кражу, разбой и грабеж. 65% преступников – рецидивисты. Такова статистика по Владимирской области. Впрочем, число осужденных снижается – говорят в УФСИН. Переполненных тюрем нет. А в связи с изменениями в законодательстве сейчас и вовсе возможна замена лишения свободы на принудительные работы. Такой исправцентр открыли в конце 2019-го в Кольчугино, там могут трудиться до 70 человек.

Лев Кисин и Алексей Чудов. Фото: Екатерина Дронова

Лев Кисин и Алексей Чудов.Фото: Екатерина Дронова

Лев Кисин и Алексей Чудов. Фото: Екатерина Дронова

Лев Кисин и Алексей Чудов.Фото: Екатерина Дронова

- Идет развитие производственного сектора и при исправительных колониях, - говорит Алексей Чудин, полковник внутренней службы, заместитель начальника УФСИН России по Владимирской области. - За 2019-й год чистая прибыль от выпуска такой продукции составила 38 миллионов рублей. В каждом ИК есть свое производство – металлообработка, деревообработка, швейное дело, изготовление спортинвентаря.

Во Владимирской области действуют 2 тюрьмы, 2 СИЗО, 10 исправительных колоний (среди них 2 женских, 1 лечебно-исправительная, 1 колония-поселение). В них содержится около 7 тысяч человек. В 2018-м году этот показатель был на 1,5% выше. Лев Кисин, председатель совета ветеранов УФСИН России по Владимирской области, отдал службе в правоохранительных органах 33 года, и 28 лет – в уголовно-исполнительной системе. Ветеран УФСИН вспоминает, как в 90-е, когда не хватало денег, сотрудники сами скидывались на пропитание для осужденных.

- К человеку всегда надо относиться по-человечески, - уверен Лев Кисин. - Сейчас УК еще больше гуманизирован. Уменьшается количество заключенных. Если в годы моей службы их было более миллиона, то сейчас это количество сократилось в три раза. Я не думаю, что эта гуманизация «развязывает руки» преступности и несет вред обществу. Наоборот, жить стало спокойнее.

Улучшаются условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Отремонтированы медчасти, столовые, общежития для проведения отпусков, помещения режимного корпуса, камеры. Сейчас идет строительство отдельного здания для проведения длительных и краткосрочных свиданий ИК-6 в поселка Мелехово. Ведутся работы по улучшению дисциплины, проводятся спартакиады, турниры по шахматам, конкурсы пения, КВН. Осужденных готовят к освобождению и адаптации в обществе. Освобождаемым предоставляется бесплатный проезд к месту проживания и единовременное денежное пособие.

КОНКРЕТНО

Вручение награды лучшим работникам. Фото предоставлено пресс-службой.

Вручение награды лучшим работникам. Фото предоставлено пресс-службой.

Штатная численность сотрудников и работников УФСИН России по Владимирской области – более 4 тысяч человек. В торжественной обстановке Алексей Чудин поздравил коллег с профессиональным праздником и наградил лучших работников дипломами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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