Владимирские студенты и школьники переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

С 16 марта в городе Владимире введен режим повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией. В области такого режима пока нет, но, судя по ситуации, будет со дня на день.

Самое важное изменение привычного образа жизни - в школах областного центра разрешили свободное посещение, то есть ребенок может не ходить в школу. А Владимирский государственный университет полностью перешел на дистанционную форму обучения — занятия у студентов будут идти не в аудиториях, а в онлайн-режиме. Приказ сегодня подписал ректор Анзор Саралидзе. Кроме того, иногородним студентам рекомендовали уехать из общежитий домой.

Только рекомендации

- ВлГУ обладает всем необходимым для перехода в онлайн-режим. В частности, учебный процесс для студентов-очников будет организован на базе системы дистанционного обучения университета. На специальном сайте уже размещены учебно-методические комплексы. Технологии позволят не только обучать, но и осуществлять прямую и обратную связь «студент – преподаватель» для ежедневной работы. Также общаться с преподавателем можно будет в «Личном кабинете ВлГУ». Доступ к нему есть у всех учащихся, сотрудников и преподавателей. Запланированные на март 2020 года массовые мероприятия, спортивные соревнования перенесены на более поздние сроки. Эти меры будут действовать до особого распоряжения, - сообщили в пресс-службе ВлГУ.

Сотрудникам университета и студентам рекомендуется перенести поездки в зарубежные страны, если же они были в период с 24 февраля — в обязательном порядке уведомить руководство института.

Родители, чьи дети ходят в школы, могут написать заявление о свободном посещении. Нужно знать, что это только право, а не обязанность — каждая семья принимает решение самостоятельно.

- Вчера все директора школ знали о выходе постановления, поэтому уведомление родителей уже началось всевозможными способами. На сегодняшний день 526 школьников первой смены остались на свободном посещении из почти 30 тысяч учащихся. Учителя через электронные журналы и дневники будут выдавать задания. Рекомендуем использовать ресурс «Российская электронная школа», где есть записи всех тем по каждому предмету, видеоуроки, которые проводят лучшие учителя РФ. Все уроки проверены специалистами, никаких случайных материалов там нет. Поэтому наши преподаватели могут конкретно говорить детям, какой урок они должны прослушать и какое задание нужно выполнить, - сказала заместитель начальника городского управления образования Ирина Пенькова.

Речи о продлении весенних каникул пока не идет — это создаст проблемы в прохождении детьми образовательных программ.

- Мы все-таки рассчитываем организовать качественно и доступно дистанционный формат обучения, чтобы у детей не было учебного перерыва, - отметила Ирина Пенькова.

Если ребенок здоров и находится на свободном посещении, то ему не нужно обращаться в поликлинику — это все-таки не больничный.

«Ситуация не форс-мажорная»

Официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович говорит, что в городе «ситуация не форс-мажорная, оснований для паники нет». Но мэрия все же решила ввести ограничения на проведение массовых мероприятий.

- Прямые запреты не введены. Пока наши коллеги из Роспотребнадзора не объявили карантин, мы не в праве это сделать. Но мы предупреждаем жителей, что общая безопасность - в наших руках, соблюдайте рекомендации, - сказал Александр Карпилович.

В свою очередь в Роспотребнадзоре по Владимирской области подчеркнули: пока никакого карантина не будет — зараженных коронавирусом в регионе нет. Значит, обстановка спокойная.

- На коронавирус проверили больше ста человек, все анализы отрицательные. Сейчас на 14-дневном карантине у нас стоят 136 человек — они приехали из стран с неблагополучной эпидситуацией. Первое время все регионы отправляли анализы в Москву на исследования, сейчас же мы получили тест-системы. Они находятся в лаборатории особо опасных инфекций на Офицерской, 20. То есть никуда анализы теперь не возятся. Если первый анализ на коронавирус отрицательный, то через 10 дней он берется повторно. И если второй анализ также отрицательный, то на 14 день человека выписывают, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

В постановлении от 15 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» сказано, что работодателю рекомендуется изменять температуру своих работников. Если у человека повышенная температура — отпустить домой. Но все ли организации прислушаются? Марина Колтунова говорит, что на каждую организацию контролирующего не поставишь, поэтому работодатель сам должен ответственно подойти к проблеме.

КСТАТИ

С 16 марта 2020 года началась обработка дезинфицирующими средствами всего подвижного состава муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс», а также других перевозчиков. Автобусы и троллейбусы будут обрабатывать утром, перед выездом на линию, и вечером. Если транспорт заедет в парк в обед, то его также обработают.