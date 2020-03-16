В список ремонта дорог Владимира попала только одна вконец "убитая"

Во Владимире этим летом будет отремонтировано около 180 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров. Во всяком случае, пока именно столько мест проведения работ обозначено на сайте мэрии, на интерактивной карте. Общая сумма ремонта - 230 миллионов рублей. Самый длинный и самый дорогой участок ремонта - проспект Ленина. Там работы запланированы на всем протяжении от пересечения с улицей Чайковского до поворота на Верхнюю Дуброву. Отремонтирована будет не только проезжая часть, но и тротуар на нечетной стороне от магазина "1000 мелочей" и до поворота на Верхнюю Дуброву. В последний раз дорогу на проспекте Ленина ремонтировали в 2016 году, и не полностью, а частично - участки от Верхней Дубровы до ул. Завадского и от Ставровской до Крайнова. Так что попадание одной из основных городских магистралей в список ремонта на 2020 год логично.

Вторая дорога, при виде которой на карте ремонтов владимирцы восклицают: "Наконец-то!" - это улица Луначарского. Она несколько лет фигурирует в проекте ОНФ "Карта убитых дорог" и вообще вызывает ужас у автомобилистов. Ремонта улица Луначарского не видела больше 5 лет. В этом году там планируется привести в порядок 17 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров на участке от улицы Батурина до Усти-на-Лабе.

А вот остальной перечень дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году, со "Списком убитых дорог" и претензиями горожан почти не совпадает. Например, запланирован ремонт улицы Верхняя Дуброва на участке от улицы Василисина до улицы Фатьянова. Хотя эта дорога по сравнению с окрестностями отнюдь не самая разбитая, и несколько лет назад там уже клали новый асфальт.

Судя по откликам наших читателей, а также по "Карте убитых дорог", гораздо больше в этом районе в ремонте нуждаются:

Улица Тихонравова, от поворота с Нижней Дубровы до филиала Финансового университета. Там дорога даже не разбита, а просто состоит из одних ям, причем на довольно длинном участке.

Тротуар перед магазином "Ашан" на улице Верхняя Дуброва. Формально он выполняет роль парковки и представляет из себя одну сплошную яму. Однако ремонт тротуара запланирован на другом участке, ближе к улице Василисина.

Не помешал бы ремонт и на перекрестке Верхней Дубровы с улицей Сперанского. Там уже был ямочный ремонт в 2018 году, но асфальт, которым заделывали выбоины, раскрошился, и ям стало даже больше.

В жутком состоянии находится и улица Крайнова, она нуждается в ремонте явно больше, чем проспект Ленина, к которому примыкает.

Если же денег хватает только на центральные улицы, то не помешал бы ремонт улице Большая Московская в районе Соборной площади. Это самое туристическое место города, а ямы на дороге - как на окраинах. В последний раз ремонт там был в сентябре 2016 года.

Но этого участка в плане работ нет. Ремонт запланирован также на дорогах:

Ул. Мира, от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе.

Автомобильная дорога "Ладога-Лунево".

Судогодское шоссе, от моста через Клязьму до мкр. Коммунар.

Ул. Усти-на-Лабе, от ул. Луначарского до ул. Электрозаводская.

Ерофеевский спуск, от ул. Подбельского до ул. Судогодское шоссе.

Срок окончания всех работ - август 2020 года, на данный момент конкурсы на все участки уже проведены и работы вот-вот начнутся.

Посмотреть карту ремонта дорог и следить за выполнением работ можно на сайте мэрии http://www.vladimir-city.ru/economics/zhkh/build_on_map/