За 2 месяца во Владимире мошенники обманули 200 человек

На удочку жуликов чаще всего попадаются пенсионеры. Им звонят «сотрудники банков» и просят сообщить пин-код, приходят «работники соцслужб» и говорят о надбавках к пенсии, а «газовщики» предлагают установить счетчики, потому что старые уже непригодны. Чтобы предупредить пенсионеров об опасности, на улицы Владимира выходят полицейские и народные дружинники — это люди, которые добровольно помогают полиции в проведении рейдов. Работа совместная: одни рассказывают о распространенных видах мошенничества, другие — как распознать жулика и как вести себя, если он все же постучался в квартиру.

Поверила, что сын попал в аварию

- Всего с начала года во Владимире было совершено более 200 различных дистанционных мошенничеств, 72 из них – на территории Ленинского района, - рассказал начальник отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру Александр Лукьянов. - Наиболее распространенные мошенничества – это звонки якобы от сотрудника банка. При этом на заднем фоне слышится «работа целого офиса». Жертве сообщают о списании денег с его карты, а затем, путем переключения на других «сотрудников», предлагают продиктовать данные карты и код, после чего у жертвы реально списываются деньги. Нужно запомнить, что работник банка никогда не спросит данные карты. Если ему потребуется, он сможет посмотреть их на рабочем компьютере. Требуют данные – прекращайте разговор сразу, если сомневаетесь – перезвоните в банк сами по номеру, который указан на вашей пластиковой карте, а лучше дойдите до ближайшего банковского офиса.

Доверчивые пенсионеры верят в трагедии с их родственниками. Напугавшись, старики не перезванивают близким, чтобы узнать, правда ли это, а сразу отправляют деньги. Так, 12 марта позвонили бабушке и сказали, что ее сын попал в аварию. А чтобы не было уголовного преследования, нужно перечислить 74 тысячи рублей. Пенсионерка перевела. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

- Так же позвонили еще одной пенсионерке: якобы в подъезде произошла утечка воды, поэтому нужно проверить ее квартиру, возможно, это у нее прорыв. Бабушка дала согласие, и через несколько минут к ней в гости пришли двое «мастеров»: пока один разговаривал с ней на кухне, второй забрал из шкафов деньги. Кто дает мошенникам телефоны пенсионеров? Можно предположить, что базы просто продают недобросовестные люди через интернет, - рассказал участковый уполномоченный отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владимиру Роман Тарасов.

Открывают жуликам, чтобы пообщаться

Соцработница рассказала, что ее подопечные открывают двери, чтобы просто пообщатьсяФото: Валерия ПРОНИНА

Соцработница рассказала, что ее подопечные открывают двери, чтобы просто пообщатьсяФото: Валерия ПРОНИНА

Сотрудница владимирской соцслужбы рассказала, что ее подопечных не раз обманывали. Когда бабушки дома одни, они легко открывают двери незнакомцам.

- Мои подопечные - одинокие пенсионерки, им нужно больше общения. Вот они и открывают двери, чтобы просто пообщаться. А сами попадаются в ловушки. Сколько раз я им объясняю, так те все равно открывают! - сказала Ирина Дмитриева.

Другая горожанка, Людмила Ожегова, рассказала, что ей самой звонили «работники банка» и говорили, что с ее карты сейчас снимутся деньги, а чтобы деньги остались на счете, срочно нужно назвать код. После того, как Людмила их рассекретила, они бросили трубку.

- Несколько лет назад я искала работу. Пришла на собеседование в организацию по установке счетчиков. Оказалось, они обманывают людей на большие деньги, просто «впаривают» им этот ненужный счетчик. У бабушек и так пенсии по 9 тысяч рублей, а у них забирают и эти деньги, оставляя ни с чем. Это жестоко. В общем, я развернулась и ушла, узнав такое, - сказала Людмила Ожегова.

С каждым человеком полицейский и народный дружинник беседуют минут по пять, а то и больше. Главное - донести информацию, если что-то непонятно — еще раз повторить. Старшая по дому№65 по проспекту Ленина Нина Александрова говорит, что все правила знает, даже проводит собрания с жильцами дома на эту тему. Но те все равно попадаются.

- Приходили, хотели поменять счетчики. Ловко они заговаривают, конечно. Я говорю: «Вот когда нам скажут поменять официально, мы поменяем, а вам — досвидос!» Но все же нашлись соседи, которые поставили счетчики за 4 тысячи рублей.

Молодежный обман

Главное - донести информацию, если что-то непонятно — еще раз повторитьФото: Валерия ПРОНИНА

Для молодежи тоже есть способ обмана — мошенники размещают в интернете объявления о продаже товаров. Когда человек хочет купить этот товар и переводит деньги, он в итоге может получить совсем не то... Например, житель Владимира заказал дорогой сотовый телефон, а ему вместо него прислали дешевые китайские часы. Естественно, что при попытке связаться с продавцом все телефоны и почтовые ящики оказались недоступными.

В полиции говорят, что в этом случае поможет одно - не переводить предоплату неизвестным людям, также стоит внимательно смотреть на ссылки, по которым переходишь на объявление.