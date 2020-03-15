Коронавирус во Владимире угрожает концертам и спектаклям

16 марта в областном центре стартует цикл мероприятий «Культурная весна», который объединит выставки, концерты, спектакли с участием известных коллективов, музыкантов, писателей и даже актеров.

Спектакль московский, цены владимирские

Вечером в Областном дворце культуры откроется Школа современной пьесы. Зрители увидят спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина», вошедший в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2013-2014 гг.

- Билеты продаются по очень бюджетной цене. Если сравнивать нашу цену с московской, то мне кажется, что часть народа из столицы может приехать к нам на спектакль. Экономия будет достаточно серьезной, - подчеркнула Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области.

Сергей БезруковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 марта откроется большая выставка, посвященная памяти Бориса Французова, а также пройдет трехчасовой моноспектакль Сергея Безрукова.

На следующий день, 20 марта, на сцене областной филармонии выступит ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

- 23 марта в областной детской библиотеке откроется неделя детской книги. Каждый день будет проходить множество мероприятий, в том числе приедут детские писатели — рассказала Алиса Бирюкова.

Необычный концерт ждет владимирцев 24 марта. Перед ними выступят победители юношеских международных и телевизионных конкурсов («Синяя птица», «Щелкунчик», конкурс имени Чайковского и другие) Иван Бессонов (фортепиано), Даниил Бессонов (скрипка), Анастасия Ушакова (виолончель), Анастасия Махамендрикова (фортепиано).

27 марта впервые в театре драмы не будет традиционного капустника. Вместо этого на сцене покажут спектакль «Искупление», который поставлен по «Блокадной книге».

Приедет ли француз

Вишенкой на торте должен стать концерт французского клавесиниста Жана Рондо, который также пройдет 27 марта. Вот только станет ли?

- Из-за ситуации с коронавирусом его выступление под вопросом, потому что у Жана концерты были назначены в Зарядье, Владимире и Екатеринбурге, - перечислила Алиса Бирюкова. - Но концерт в Зарядье был отменен. Мы очень волнуемся из-за этого и очень хотим увидеть Жана Рондо у нас в областном центре.

Однако тучи сгустились не только над выступлением французского музыканта, но и вообще над «Культурной весной». Ведь в Москве вообще все массовые мероприятия отменяются. Небольшой Владимир пока спасает, как ни странно, его размер.

- Отменяются мероприятия, в которых участвуют более пяти тысяч человек. А наш Областной дворец культуры и искусства вмещает всего — 750, - подчеркнула Алиса Бирюкова. - Но так или иначе по предписанию главного санитарного врача нужно приобрести дезары (это специальные бактерицидные облучатели, обеззараживающие воздух — Авт.). Сейчас мы ищем производителей, чтобы зарезервировать необходимое нам количество. И все-таки надеемся, что нам удастся провести, если не все, то хоть какие-то запланированные мероприятия.

К слову, на Суздальфесте гостям раздавали специальные дезинфицирующие салфетки.

КОНКРЕТНО

16 марта. 19.00. Областной дворец культуры и искусства

Старт проекта «Год с московским театром «Школа современной пьесы. Филиал во Владимире». Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

19 марта. 18.00. Центр изобразительного искусства

Открытие выставки памяти Бориса Французова, посвященной 80-летию художника

19 марта. 19.00. Областной дворец культуры и искусства

Сергей Безруков. Моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино»

20 марта. 18.30. Владимирская областная филармония

Концерт ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета

23 марта. 11.10. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (ул. Мира, 51)

Открытие недели детской книги

24 марта. 18.30. Владимирская областная филармония

Концерт III концертного тура победителей юношеских международных и телевизионных конкурсов

24 марта. 11.00. Владимирский областной колледж культуры и искусства

Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети»

27 марта. 18.00. Владимирский областной театр драмы

Премьера спектакля «Искупление»

27 марта. 18.30. Центр классической музыки

Концерт Владимирского губернаторского симфонического оркестра и Жана Рондо (клавесин, Франция)