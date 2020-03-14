Система неустойчивого равновесия: во Владимирской области правила пригородных перевозок меняются чуть не каждый день

С начала года во Владимирской области началась полная неразбериха с пригородными перевозками. Предприниматели, которые занимались этим несколько лет, ушли с рынка, особенно подкосил систему уход "Бигавтотранса", и на освободившиеся маршруты стали искать новые фирмы. Добавило керосину в разгорающийся пожар то, что ГУП "Владимирский автовокзал" в несколько раз поднял цены на свои услуги, к чему оставшиеся перевозчики были совершенно не готовы.

Конкурсы - дело сложное

Ситуацию с пригородными перевозками во Владимирской области журналистам попытался разъяснить директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов. Вопросов, правда, меньше не стало.

Алексей Косилов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйстваФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- У нас объявлены конкурсы на 15 автобусных маршрутов, с которых ушел перевозчик, - рассказал он. - Сейчас по этим маршрутам возят по временным договорам, на 180 дней, и должны быть проведены конкурсы на заключение договоров сроком уже на 5 лет.

Почему конкурсы на освободившиеся маршруты были объявлены только сейчас, хотя предыдущий перевозчик по большей части маршрутов, "Бигавтотранс", объявил о своем решении прекратить обслуживание еще в прошлом году, за 90 дней, как положено по закону, Алексей Косилов не объяснил, ограничившись фразой: "Это сложное дело".

Но не все изменения маршрутов связаны только с уходом одного из основных перевозчиков. Часть передела рынка пригородных перевозок основана на изменении реестра - то есть перечня требований к перевозке на конкретном направлении, в основном количества и вместимости автобусов, оснащения их электронными табло и онлайн-кассами. А также практически без объяснений, на основе неких "многочисленных претензий", как это случилось с предпринимателем Владимиром Князевым, чьи автобусы возили людей на маршруте "Владимир-Собинка". С 21 февраля его автобусы на маршруте заменили автобусы некоего ИП Жаворонкова.

На маршруте Владимир-Собинка стремительно сменили перевозчикаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Это плановая работа, которая у нас ведется в соответствии с документами планирования, утвержденными администрацией Владимирской области, - объяснил Алексей Косилов. - Мы должны это делать в соответствии с законодательством.

Правда, Владимир Князев утверждает, что его "вытесняют" с маршрута незаконно.

- У нас кабальные договора! - сказал он. - Я должен прекратить работу со дня оправки уведомления. Даже не получения! Если заказное письмо отправлено 15 числа, а я его получил с 18 числа, я уже с 15-го не могу работать. У меня даже нет времени на обжалование решения! Я сейчас подал иски в суд, буду бороться, но уже был вынужден уволить около 50 человек.

Семь автобусов на неделе

Кстати, перевозчикам, которые пришли на пресс-конференцию директора департамента транспорта, принять в ней участие не дали. Еще до начала общения Алексея Косилова с журналистами представителей транспортных компаний попросили покинуть кабинет, и чтобы выступить перед прессой, Владимир Князев и Вадим Лушин (директор муниципального предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО город Радужный») ждали около часа в коридоре.

Радужный - вторая проблемная точка на карте пригородных перевозок. Перевозчик, который там работал много лет (Вадим Лушин) может не пройти новый конкурс. Тут как раз все упирается в пресловутый "реестр". В прошлые годы на маршруте "Владимир-Радужный" работали 8 автобусов большой вместимости. В этом году в реестре неожиданно оказались автобусы средней вместимости, причем неизвестно, сколько. Еще на прошлой неделе в конкурсной документации фигурировали 7 автобусов средней вместимости и 1 - большой, а на пресс-конференции Алексей Косилов сообщил, что теперь в реестре - 4 автобуса большой вместимости и 4 - средней, "чтобы не возить воздух".

- Утром и вечером, когда большой пассажиропоток, будут ходить большие автобусы, а днем - средние, - объяснил он.

Проблема в том, что предыдущий перевозчик имеет только большие автобусы и конкурс, соответственно, выиграть не может. Хотя сначала Алексей Косилов и сказал, что перевозчик может заявиться на конкурс с имеющимися 7 большими и одним средним автобусом, "это даже улучшит условия". Но потом выяснилось, что заявиться-то может, а выиграть - без шансов, нужно строгое соответствие условиям.

Лушин, может быть, и закупил бы новые автобусы под условия конкурса, но они же меняются что ни день! Неизвестно, сколько закупать. На всю эту путаницу Алексей Косилов лишь предложил перевозчику приехать к нему на прием и все обсудить.

... и о хорошем

А вот одну проблему с пригородными перевозками, которая вызвала большое возмущение жителей, похоже, все-таки решили. Речь об автобусах "Владимир-Андреево", которые отменили в феврале, предложив жителям ездить с пересадкой в Судогде. Жители Андреево оказались в тяжелой ситуации - в судогодский автобус в час пик не сядешь, да и стоимость проезда выросла почти в полтора раза.

Алексей Косилов сообщил, что маршрут "Владимир-Андреево" в реестре восстановлен, и в течение двух недель по нему будет заново запущен автобус.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За всеми конфликтами перевозчиков с департаментом транспорта прослеживается история с повышением тарифов на обслуживание ГУП "Владимирский автовокзал". С 2020 года для перевозчиков изменилась система оплаты - раньше автовокзал брал процент с проданных билетов, а стал брать фиксированную сумму. И оплата в итоге выросла в разы. Например, для собинского перевозчика Владимира Князева - с 800 тысяч рублей до 2 миллионов 800 тысяч.

Алексей Косилов на это сообщил, что после многочисленных жалоб был проведен аудит и оценка повышения тарифов.

- В итоге тарифы были немного скорректированы в сторону уменьшения, - сказал он.

Выяснилось, что "немного" - это на 20%.

- Дальше эта информация будет доведена до руководства автовокзала для уменьшения тарифов, - пояснил директор департамента.

Правда, дату, с которой изменятся тарифы, не назвал, и не сказал, будет ли сделан перерасчет за истекшие два месяца 2020 года. Зато пояснил, что менять саму системы оплаты, скорее всего, не будут. Хотя перевозчиков обещали на эту тему выслушать, может быть, для социально значимых нерентабельных маршрутов могут ввести льготы.

- Некоторые перевозчики на вокзале продают 2% билетов, а остальных пассажиров сажают на остановках в черте города, а другие 80% билетов продают на автовокзале. Условия должны быть одинаковы для всех, - пояснил Алексей Косилов.

Перевозчики уменьшением тарифа на 20% не удовлетворились, для них это просто означает рост сборов автовокзала не в 3, а в 2,5 раза, при росте тарифов на проезд в пределах инфляции - 4-5%.