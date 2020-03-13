Прилетевшую из Европы владимирку госпитализировали с температурой только на 7 день

3 марта жительница Владимирской области прилетела из Испании в Москву. В течение перелета она и еще несколько человек на борту были в защитных масках - ситуация с коронавирусом в мире уже была очень сложной. По прилете в Москву девушка думала, что пройдет санитарный контроль — его должны проводить на выходе из аэропорта специалисты Роспотребнадзора. Но она покинула аэропорт свободно, к ней даже никто не подошел.

10 марта, после праздников, девушка планировала выйти на работу, но 6 марта у нее поднялась температура, и она стала чувствовать недомогание. Екатерина (имя изменено) списала все на акклиматизацию, решила позвонить на работу и предупредить. Руководство сказало взять больничный. В этот же день девушка набрала один из номеров «горячей линии» по вопросам коронавируса и объяснила ситуацию: три дня назад прилетела из Испании, сейчас нахожусь дома — в поселке Владимирской области — с температурой. На линии ей ответили, чтобы Екатерина связалась с лечащим врачом для оформления больничного.

- Утром 7 марта я позвонила лечащему врачу, мне медсестра сказала, что его на месте нет — начались мартовские выходные. Поэтому мне сразу открыли больничный, назначили прием на 13 марта и рекомендовали сидеть дома, хотя я уточняла по телефону, что прилетела из Испании. Возможно, алгоритм действий здесь должен быть другим.

Девушка засомневалась: идти на прием ей самой или ждать врача? Ведь если она придет в больницу, тогда контакта с другими людьми не избежать. Тем более у Екатерины так и не взяли анализы на коронавирус!

- 12 марта, в четверг, я опять позвонила спросить: целесообразно ли мне идти на прием, я же на карантине (видимо, я сама так решила)! На что получила ответ: «Решать вам. Если вы на карантине, звоните на телефон «горячей линии»». На фразу, что у меня до сих пор температура в районе 37 градусов, реакции не последовало, - сказала Екатерина.

По совету местных медиков девушка позвонила на «горячую линию» департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. Уже там ей пообещали, что сейчас приедут и возьмут анализы. И приехали!

Инфекционное отделение

- Анализы брали и у меня, и у моей мамы — я очень за нее переживала, так как все эти дни она была со мной в одном доме. Сейчас я нахожусь в инфекционном отделении. Лежу в палате одна и жду результатов анализов. Если они будут отрицательными, то в больнице я пробуду еще дней 7-10, - сказала девушка. - Еще не закончился инкубационный период.

Екатерина, переживая за других людей, говорит, что если у вас поднялась температура после поездки в Европу, это не означает обязательное заражение коронавирусом. Поэтому паниковать сразу не надо. Главное - действовать грамотно, увы, но во Владимирской области никто прилетевшим толком не объясняет, что делать и куда звонить.

ОФИЦИАЛЬНО

- Девушка 12 марта позвонила на линию Роспотребнадзора. В два часа дня ее уже госпитализировали. До этого времени к ней должен был прийти врач по месту регистрации в первый же день: открыть больничный и сделать полный осмотр. Когда она обратилась к нам и рассказала, что с ней происходит, через 2 часа приехала «скорая», у девушки взяли анализы. А вот что до этого предпринимали врачи — вопрос не к нам. Но будем разбираться. Сейчас весь алгоритм действий, который должен быть, идет, - объяснила официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.