2020-03-13T11:28:59+03:00
Общество

Арендаторы александровской свалки требуют у прокуратуры отменить запрет на ввоз мусора

Представители фирмы «Экоресурс» подали иск в арбитражный суд
Сергей МОРКОВКИН
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Александровская свалкаАлександровская свалкаФото: Ольга МАКАРОВА
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Владимирский областной арбитражный суд начал рассмотрение иска александровской фирмы «Экоресурс» к местной прокуратуре, запретившей ввозить на городскую свалку мусор из Москвы. Недавно прокуратура Александрова запретила это делать, а «Экоресурс», который продолжает завоз, через суд требует у надзорного органа забрать свое предписание.

Компании, вывозящие московский мусор на александровскую свалку, заварили ту еще судебную кашу. Параллельно с иском в арбитражном суде областной суд рассматривает тяжбу все тех же «Эколайна» и «Экоресурса» с департаментом природопользования региона - об изменении территориальной схемы размещения отходов, в которой ввоз московского мусора также запрещен. Там дело далеко от завершения, поэтому Арбитражный суд решил не бежать впереди паровоза и отложил рассмотрение дела на месяц. Но стороны успели обменяться мнениями и выстроить тактику защиты и нападения.

Позиция «Экоресурса» достаточно проста: мусор — это товар. Так написано в одном из определений Верховного суда РФ. А раз что-то признано товаром, то и возить его можно и нужно по всей стране без каких-либо ограничений. Запрет будет противоречить Конституции РФ. Прокуратура, представленная на суде Юрием Ярцевым, настаивает на тезисах территориальной схемы размещения отходов Владимирской области, которая не предусматривает завоза мусора из других регионов. Вокруг этой формулировки «не предусматривает» возник юридический спор.

Представитель прокуратуры считает, что слова «не предусматривает» равно «запрещает». Юристы называют это императивным запретом. Адвокаты «Экоресурса» напротив думают, что «не предусматривает» - значит запрещает, но не до конца. Адвокат Тимур Руднев подошел классически, заморочившись поиском определений в академическом словаре русского языка.

Мы специально посмотрели, что значат слова «предусмотреть» и «императивный» в Большом словаре русского языка, - заявил Руднев. - «Императивный запрет» - это запрет категорический, в то время, как «предусмотреть» - значит загадать заранее, наперед. А раз так, то мы не считаем слова из терсхемы категорическим запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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