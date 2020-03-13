Детская поликлиника в Добром переезжает "на выселки"

Поликлиника областной детской клинической больницы переедет из привычного здания в филиал на Добросельской, 197а. Это здание бывшего детского сада. Туда переведут педиатров.

Разделяй и принимай

По мнению медиков, от этого малыши и их родители только выиграют: это поможет развести потоки «условно здоровых» и больных детей, а также позволит провести ремонт в старом здании поликлиники на Добросельской, 34. Якобы родители не раз жаловались, что приболевшие дети и здоровые, пришедшие проверить зрение, пересекаются в поликлинике.

- Конструктивные особенности поликлинического корпуса 1977 года постройки не позволяют разделить в нем потоки пациентов, что не отвечает современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Эта проблема особенно обострилась в период распространения коронавируса и ОРВИ, - рассказала главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Макарова.

Изменения коснутся не всех врачей. По новому адресу принимать будут только педиатры, а узкие специалисты останутся в старом здании, где после ремонта оборудуют консультативно-диагностический центр.

Работать новый филиал начнет с 1 апреля. По мнению чиновников от медицины, здания бывшего садика идеально подойдет для детской поликлиники: там шесть входов и достаточно места, чтобы разместить всех врачей. В филиале продлят время приема участковых педиатров до пяти часов и откроют отделение профилактики, которое будет работать ежедневно. Там будут проходить профосмотры школьники. Обещают, что на новом месте активнее будет работать и неотложка.

"Надо потерпеть"

Родителей эти перемены пока не радуют и надежд чиновников и врачей они не разделяют.

- Кажется, что это недалеко. Нам сказали: «Что вы переживаете, там всего две остановки»! Но с маленьким ребенком, который плохо переносит транспорт, это большая разница! И в непогоду тоже особо не прогуляешься. Здесь было привычно и удобно, рядом с остановкой, а там нужно будет идти во дворы, это довольно далеко от остановки. Сколько я живу в этом районе – там всегда грязно! И как пробираться с детьми?! – возмущается молодая мама Ольга Котлова.

Возмущает родителей и тот факт, что если нужно попасть и к педиатру, и к узкому специалисту, придется ездить в разные места, даже если повезло взять талончики на один день. Но больше всего вопросов вызывает состояние здания бывшего детского сада, где через пару недель начнут прием педиатры.

- То, что в детской поликлинике нужно делать ремонт, очевидно всем родителям, кто приходил туда с детьми, - говорит мама пятилетнего Данилы Анна Глухова. – Но разве в помещениях, куда переводят врачей, ремонт делать не надо? Мне так не кажется, по крайней мере, внешне садик выглядит не лучшим образом.

Впрочем, в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области согласны: филиал на улице Добросельской, 197а тоже нуждается в ремонте. И его обязательно проведут, не только отделав здание внутри, но и устроив детскую площадку на территории. А неудобства, которые при этом неизбежно возникнут, родителей и маленьких пациентов просят мужественно перетерпеть. Также в этом году планируют привести в порядок филиалы поликлиники на улице Соколова-Соколенка и в микрорайоне Лесной. Закончить ремонт в главном корпусе рядом с ОДКБ и в филиалах обещают до конца года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

25 детских поликлиник будут отремонтированы и оснащены современным оборудованием по всей Владимирской области в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» в ближайшие годы.