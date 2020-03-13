Во Владимирской области проверили на коронавирус 100 человек: больных нет

12 марта во владимирских пабликах появились сообщения о двух случаях заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области. В редакцию стали звонить читатели с просьбами проверить информацию, так как сами жители не получили ответа на «горячих линиях» Роспотребнадзора и департамента здравоохранения — телефоны, специально предназначенные для информирования населения, своей функции не выполняли.

Одна из пациенток поликлиники на ул. Благонравова рассказала, что 11 марта не смогла попасть на физиолечение из-за карантина. В связи с чем поликлиника попала под карантин — никто из врачей сказать не осмелился. Только пенсионерки на входе поговаривали, якобы у нас уже два человека заразились коронавирусом! Владимирка стала звонить на «горячие линии», номера которых были указаны на сайтах облздрава и Роспотребнадзора.

В Роспотребназдоре по Владимирской области потребовали сначала назваться, без этого вообще разговаривать не хотели.

- Зачем нужно называть имя и фамилию?, - недоумевает наша читательница. Хуже того, услышав фамилию "Иванова", специалисты "горячей линии" заявили:

- Вы врете!

И даже после этого отвечать на вопросы по ситуации в области не стали. Все, чего смогла добиться горожанка - совета звонить на «горячую линию» департамента здравоохранения. В облздрав дозвониться тоже оказалось нереально. Обе линии, которые должны работать с 8:30 до 17:00, были намертво заняты.

- Мы только что связывались с руководителем медицинского информационно-аналитического центра, на базе которого существует «горячая линия», он подтвердил, что все работает. Просто, видимо, линии перегружены от множества звонков, - рассказали в департаменте здравоохранения.

Выяснить причину карантина в больнице нам так и не удалось — облзрав направил обратно в Роспотребнадзор, именно его специалисты объявляют и ведут карантин. А вот информация о том, что у нас — два случая заражения коронавирусом, неверная. По данным департамента здравоохранения, с помощью тест-системы в лаборатории Роспотребнадзора обследовали около ста жителей региона с подозрением на коронавирус. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено.

КОНКРЕТНО

В больницах региона предусмотрено 518 инфекционных коек, 230 коек в изолированных мельцеровских боксах, 241 реанимационная койка, из них 18 – для новорожденных. С учетом обострения эпидситуации будут дополнительно развернуты 624 инфекционные койки.

Жители региона могут обратиться (если дозвонятся) по вопросам лечения и профилактики Covid-19 на «горячую линию» Роспотребнадзора по тел. 8 (800) 555-49-43 или на «горячую линию» департамента здравоохранения по тел. 8 (800) 200-36-33 и (4922) 77-77-33.