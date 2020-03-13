2020-03-12T17:07:47+03:00
Общество

Во владимирской поликлинике лор не принял детей с острой болью и температурой

По окончании приема врач ушел, оставив пятерых пациентов в коридоре
Алена Головина
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Дети лежали на сиденьях в ожидании приема врачаДети лежали на сиденьях в ожидании приема врачаФото: Алена Головина
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Инцидент произошел 11 марта в первой детской поликлинике на Студеной горе. На прием к отоларингологу Владимиру Полякову пришли родители с детьми. Народа было много с утра. В очереди стояли мамочки по записи, "просто поставить печать", пришедшие с малышами с температурой и острой болью и «повторные» больные. В общем, всё как всегда. Толпа утром, толпа днем.

- Мы пришли около 12. Ребенок жалуется на боль в ушах. У него была температура 37,5, когда мы выходили из дома, - рассказывает горожанка Елена Симкина. – Понимая, что мы можем просидеть и два, и три часа, мы сначала подошли в регистратуру и спросили, примет ли нас лор. Нам ответили, что примет с острой болью, по очереди, без записи.

К трем часам очередь перестала двигаться, потому что с рентгена начали возвращаться пациенты, которые уже были на приеме. Уставшие дети ложились прямо на стулья, к вымотанным мамам стали подъезжать папы.

- В 15.45, за 15 минут до окончания приема, из-за двери показался врач Владимир Поляков. Он заявил, что примет только тех, кто пришел повторно, а мы, просидевшие больше трех часов, можем не ждать, - рассказала Татьяна Егорова.

Семью Дмитрюк принял лор в ОДКБ Фото: Алена Головина

Семью Дмитрюк принял лор в ОДКБФото: Алена Головина

Родители начали возмущаться.

- В регистратуре нам сказали – ждите. Мы просидели три часа, а в итоге врач сказал, я заканчиваю прием, никого не приму больше. Это как? Это что за беспредел? Больше всего удивила реакция врача. Он улыбнулся и спрятался за дверью, - поделился папа одного малыша Владимир. – Я привез их в больницу около 11 дня и в половине четвертого позвонил и удивился - все еще сидят. А тут еще выяснилось, что не примут!

Родители решили обратиться к главврачу детской поликлиники, но дверь была закрыта. Так же, как у заместителя главврача по медчасти и старшей медсестры.

Без двух минут четыре в кабинет лора зашла мама с ребенком, но тут же выскочила оттуда, сообщив, что ее не приняли и можно расходиться. А вслед за ней появился врач.

- Нас человек пять осталось. Просим его, ну примите, пожалуйста. А он нам говорит: всё, 16.00, поезжайте в областную больницу. Там есть дежурный врач… И убежал, - рассказала мама Татьяна Дмитрик. - Мы поехали в областную. Там нас принял дежурный врач, Вадим Рашидович. Хорошо, что не отказали. Но вы представляете, мы же с часа дня до шести вечера путешествовали по больницам, а ведь у ребенка температура. Мы домой приехали, а него 38. Мы будем жаловаться в прокуратуру.

В детской поликлинике №1 лор не принял детей с температурой Фото: Алена Головина

В детской поликлинике №1 лор не принял детей с температуройФото: Алена Головина

В региональном Росздравнадзоре сказали, что в таких случаях пациенты имеют право жаловаться и в департамент здравоохранения, и в страховую компанию, и в надзорные ведомства: и к ним, и в прокуратуру. Но когда у ребенка поднимается температура и появляется боль, лучше вызвать скорую. Так точно быстрее будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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