2020-03-11T17:28:01+03:00
Общество

Юрьевецкая больница заплатит вдове владимирца, умершего от малярии

Медики признали, что оказали некачественную помощь
Ирина Мальцева
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Жаловался мужчина на высокую температуру, головокружение, сухость во рту, боли в животеЖаловался мужчина на высокую температуру, головокружение, сухость во рту, боли в животеФото: Артем КИЛЬКИН
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История, закончившаяся 10 марта, началась еще в середине ноября 2017 года, когда 56-летний владимирец, работавший в Африке на шахтах начальником горного участка, вернулся домой из Анголы. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился в инфекционную больницу в Юрьевце. Жаловался мужчина на высокую температуру, головокружение, сухость во рту, боли в животе. На приеме у врача-инфекциониста пациент сразу сказал, что уже болел малярией, потом об этом же упоминала и его жена, прося провести нужный анализ. Его положили в больницу, однако необходимые исследования не провели, хотя больной и его супруга готовы были сами купить лекарства, и верный диагноз не поставили.

Мужчине становилось все хуже, и через несколько дней он скончался в реанимации. Патологоанатомическая экспертиза подтвердила, что у горняка действительно была малярия. Уголовное дело в отношении врача-инфекциониста городской больницы №6, обвиненной в причинении смерти по неосторожности пациенту вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, расследовал региональный Следком. Врач высшей категории, работающая давно, своей вины ни на следствии, ни в суде не признала, настаивая, что все положенные анализы у больного взяли вовремя, только в суде принесла соболезнования родным. Впрочем, нести уголовную ответственность ей не пришлось: в конце ноября прошлого года Ленинский районный суд прекратил уголовное преследование на основании истечения сроков давности, которые по таким делам составляют два года.

Однако на этом дело не закончилось: иск вдовы о компенсации морального и материального вреда к городской больнице №6 рассматривали отдельно также в Ленинском суде. Разбирательство началось в конце января этого года. Супруга умершего оценила моральный вред в три миллиона рублей, еще с больницы она просила взыскать 392 тысячи – столько стоила организация погребения. Представитель учреждения признал, что в больнице оказали некачественную помощь, несвоевременно проведя анализ крови на малярию. Но медики считали, что между этим фактом и смертью пациента нет причинно-следственной связи. Кроме того, они полагали, что размер моральной компенсации слишком высок. 10 марта решением Ленинского районного суда требования вдовы удовлетворены частично. Больница должна возместить расходы - более 215 тысяч и выплатить компенсацию – 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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