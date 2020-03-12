69 владимирцев отправили на карантин из-за коронавируса

Из Италии, Южной Кореи и Китая во Владимирскую область в марте вернулись 69 человек, и все сразу попали под 14-дневный карантин из-за новой инфекции — коронавируса. В Роспотребнадзоре отмечают, что все они здоровы, у людей нет симптомов, которые бы указывали на заражение. Несмотря на это, всех отправили на больничный.

- 69 человек находятся под медицинским наблюдением дома. Сейчас всех, кто прилетает из стран с неблагоприятной эпидситуацией, помещают в карантин. В Москве они проходят санитарный контроль и получают информацию о следующем алгоритме действий. Ежедневно к нам приходят из аэропортов данные о прилетающих, мы уже знаем, сколько человек и в какой день должны вернуться домой, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области.

Лечащим врачам — терапевту и педиатру — выдается предписание о том, чтобы взяли конкретного человека под медицинское наблюдение. Далее врач приходит по адресу прописки прилетевшего, осматривает его и оформляет больничный лист — все 14 дней, которые человек проведет дома, будут оплачены из ФСС. Если в течение двух недель прилетевший почувствует себя плохо, то он обязан сообщить об этом в больницу, а не просто выпить таблетку. Врач вновь приедет домой, возьмет анализ на коронавирус и госпитализирует. Марина Колтунова отмечает, что на сегодняшний день во Владимирской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано, более того — у 69 прилетевших даже нет повышенной температуры. А раз клинических проявлений нет, то человек, который находится под карантином, может выходить на улицу и в магазин.

Если же с ним живет семья, не летавшая в Италию или Китай, то ее члены не попадают под карантин: как обычно они ходят в школу, на работу, в театр. Логики в этом немного, так как, например, по статистике Минздрава Италии - страны, сильнее других пострадавших от коронавируса, - только 25% зараженных имеют клинические симптомы. Остальные чувствуют себя как обычно, однако могут быть переносчиками вируса. Получается, что все контактные — и члены семьи, и те, с кем они после общались, — подхватят инфекцию.

Тем не менее, только если у прилетевшего домой есть недомогания, ему делают анализ, и если он подтверждает коронавирус, то все члены семьи попадают под наблюдение, и у них также берут анализы и помещают в карантин. Поэтому общие меры предосторожности на время эпидемии ОРВИ - частое мытье рук, избегание мест массовых скоплений людей - остаются актуальными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирские чиновники уверяют, что регион к коронавирусу готов. Развернут оперативный штаб по контролю за ситуацией. Больницы обеспечили противовирусными препаратами, масками, защитными костюмами и расходными материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований.

В больницах региона выделили 574 койки, из них 346 детских, а также 62 бокса для оказания помощи больным и 105 изолированных мельцеровских боксов.

В департаменте здравоохранения говорят, что увеличивать количество мест в больницах не собираются, в этом нет нужды.

Напомним, что в январе этого года во Владимире уже был потенциальный больной. Мужчина, вернувшийся из Китая, сам пришел в Городскую больницу №5 с жалобами на плохое самочувствие. Его сразу же изолировали, отправив в инфекционное отделение. Пациентов, которые находились на этаже, эвакуировали, записав их контакты. Помещение продезинфицировали.

У мужчины взяли анализы, которые показали, что у него грипп и бронхит.

КОНКРЕТНО

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