2020-03-11T17:21:20+03:00
Общество

Владимирский драмтеатр собирает ватники от населения

К премьере спектакля, посвященного блокаде Ленинграда, костюмеры ищут аутентичные вещи того времени
Алексей СУХОВ
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«Искупление» родилось из дневников жителей блокадного Ленинграда«Искупление» родилось из дневников жителей блокадного ЛенинградаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все сейчас так или иначе готовятся к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Во владимирском драмтеатре по этому случаю готовят спектакль «Искупление. Дневники воскресшего города». Спектакль посвящен достаточно болезненной и тяжелой теме — блокаде Ленинграда. И для большей аутентичности режиссер-постановщик Владимир Кузнецов хочет, чтобы в спектакли использовались вещи того времени.

- «Искупление» родилось из дневников жителей блокадного Ленинграда, воспоминаний тех, кто пережил эту трагедию, - рассказала пресс-секретарь владимирского театра драмы Светлана Игнатова. - Естественно, что нам бы очень хотелось найти вещи той эпохи или хотя бы близкие к ней. Конечно, можно и сшить костюмы, но это будет не то.

Кстати, это не первый случай, когда сотрудники театра обращаются к владимирцам за помощью в поиске каких-либо вещей, аутентичных для той или иной эпохи. И горожане с удовольствием откликаются.

- Так, когда мы ставили спектакль «Пять вечеров», нам также требовались советские вещи 50-60-х годов прошлого века, - рассказала Светлана Игнатова. - И зрители принесли просто море одежды. А когда мы готовились к премьере спектакля по стихотворениям Евгения Евтушенко, нам понадобились советские кожаные чемоданы. И вновь на выручку пришли наши зрители.

Что касается «Искупления», то первые пакеты с одеждой уже в театр принесли, однако этого мало. Так что в театре надеются на помощь от владимирцев. Сами спектакли пройдут в 18.00 27 и 28 марта. Продажа билетов (от 500 рублей) уже началась. Подробности можно узнать в кассе драмтеатра.

КОНКРЕТНО

Что требуется для спектакля?

Владимирский академический театр примет в дар:

- фуфайки (ватники);

- сапоги офицерские, солдатские;

- платки, шали – шерстяные, пуховые (вязаные, тканые) серого, коричневого цвета;

- оренбургские вязаные платки (пуховые) – «паутинка»;

- шапки-ушанки старого образца из меха (кролик, каракуль, цигейка), а также комбинированные (ткань, кожа с ушками и козырьком из меха);

- пальто, полупальто мужские, женские старого образца демисезонные и зимние с воротником из меха (каракуль, кролик, цигейка).

Обращаться по телефону: 8(920)948-21-91 - Ольга Рудольфовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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