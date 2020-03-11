В лесопарке «Дружба» падают деревья

В начале марта в одном из экологических сообществ в соцсети Вконтакте написали, приложив соответствующие снимки: «Прогулка в лесном парке «Дружба» Владимира становится опасной, а ведь это памятник природы регионального значения. Проблема валежника и сухостоя в лесопарке стоит давно и никому нет дела до этого. Нет дела, пока не произойдёт что-нибудь… Множество сухих деревьев на грани падения. А это означает высокую пожароопасность в сухой период».

Когда семь нянек у деревьев

Вообще за лесопарком «Дружба» следят в дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. Логично было предположить, что и санитарной уборкой занимаются тоже они. Однако на деле все оказалось не так просто.

- Мы следим за сохранностью лесопарка, однако санитарной уборкой не занимаемся. У нас даже в бюджете на это средства не запланированы, - рассказал начальник дирекции ООПТ Лев Турышкин. - Однако мы регулярно проводим различные волонтерские акции по уборке парков. Находим добровольцев, нанимаем машины, вывозим мусор.

Но проблему сухостоя вывоз мусора не решает. Тут может помочь лишь регулярная санитарная уборка, но за лесопарк в этом вопросе отвечает слишком много организаций.

- Та территория лесопарка, что находится ближе к бывшему совхозу «Вышка», находится в нашем ведении, - рассказали в ГКУ «Владимирское лесничество». - А вот большая часть территории, что располагается ближе к трассе М-7, вообще в ведении мэрии. За нашу территорию я отвечу так: два года назад мы проводили там санитарную уборку. В этом году в плане у нас она не стоит.

В мэрии вообще «отреклись» от лесов, сказав, что у них на балансе находится лишь территория самого парка. Того, что с аттракционами.

- И там мы регулярно вывозим старые деревья, - сказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города. - А лесопарк — это не к нам.

Прямо как в той поговорке про семь нянек, у которых дитя без глазу. Владимирцам остается звонить либо во владимирское лесничество, либо в МКУ «Благоустройство», если увидят упавшее дерево на тропинках «Дружбы». Уж кто-то из этих организаций точно обязан это дерево вывезти. А вот следить, чтобы дерево на голову ребенку не упало, некому.

Парк "Дружба" Фото: Сергей Волков

Не жилье, а спорткомплекс

Проблемы бы не было, если бы лесопарку «Дружба» наконец присвоили статус особо охраняемой территории. Заодно сразу прекратилась бы жилая застройка на луговых территориях парка. Данную идею уже несколько лет пытается реализовать Ольга Канищева, которая ранее возглавляла дирекцию ООПТ, а сейчас руководит департаментом лесного хозяйства. Однако пока все застопорилось на стадии переговоров с мэрией Владимира.

- Загвоздка в том, что на территории, граничащей с лесопарком «Дружба», есть земельные участки, у которых уже есть собственник, - рассказала Ольга Канищева. - Так, например, часть земель между железной дорогой и рестораном «Русская деревня» отданы под застройку. Мы сейчас просим представителей мэрии сделать так, чтобы в этом месте планировалась не жилая застройка. Ведь если там построят еще один микрорайон, то за ним следом нужно будет строить дорогу. И она уже точно заденет лесопарк. Чтобы этого не было, мы предлагаем собственнику сменить ракурс застройки — вместо многоэтажек построить там спортивную инфраструктуру. Это позволит избежать многих проблем. Тем более, что в парке регулярно проходит «Лыжня Прокуророва», «Лыжня России».

Дирекция ООПТ на данный момент ждет ответа от мэрии. Если городские власти согласятся с предложением, то начнется процесс согласования статуса особо охраняемой природной территории «Дружбы». И его отобразят соответствующим цветом на Генплане города.

КУДА ЗВОНИТЬ

ГКУ «Владимирское лесничество» - 8(4922)53-13-38.

МКУ «Благоустройство» - 8(4922)32-52-36.