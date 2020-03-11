Половодье началось: московских дачников эвакуировали на лодке

В деревне Мостищево Александровского района река Кубрь поднялась и затопила мост, который соединял дачников с «большой землей». 8 марта люди собрались уезжать в Москву, но не смогли самостоятельно перебраться на другую сторону — мост ушел под воду на метр. На помощь пришли спасатели аварийно-спасательного формирования Александровского района, которые переправили людей на сушу на резиновой лодке. Выяснилось, что затопление моста происходит каждую весну, и местная администрация об этом знает и считает это нормальным.

Новый мост строить не будут

- Собственники домов в Мостищево многократно обращались в администрацию области и района с требованием построить новый мост. На жалобы чиновники неизменно отвечают, что перелива реки нет и не может быть. Возможно, потому что каждый раз они приезжают с инспекцией моста исключительно «вовремя» – через несколько недель после обращения, когда уровень воды снижается до обычного, - написал в социальных сетях староста деревни.

Постоянных жителей в Мостищево нет, только дачники. В момент затопления в деревне было 20 человек, сейчас там осталось семеро — они отказались от эвакуации и не нуждаются в медицинской помощи. Глава администрации Краснопламенского сельского поселения сказал, что поддерживает связь с жителями: если будет нужна какая-то помощь, то люди могут к нему обратиться.

- Началось быстрое таяние снега, поэтому поднялся уровень воды. Спецтехника через мост проходит. Дачников из Москвы эвакуировали. Остальные, включая старосту деревни, от эвакуации отказались. У старосты налажен контакт и с жителями, и со мной, - рассказал нам глава администрации Краснопламенского сельского поселения Александр Козинцев. - Такая ситуация у них происходит каждую весну. Конечно, решение проблемы одно — построить новый мост. Но в планах его нет, так как в бюджете денег не заложено. Строительство моста — полномочия администрации Александровского района.

Странно, но в администрации Александровского района перевели «стрелки» на сельское поселение. Видимо, жители все-таки правы: проблема останется без решения.

На контроле — 52 села

В целом ситуация с половодьем во Владимирской области не вызывает опасений. В ближайшее время прогнозируется выход из берегов рек Серая, Судогда и Нерль. Также может быть подтопление приусадебных участков в Судогде и Мстере. Но, как говорит замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области Петр Денисов, здоровью и жизням людей ничего не угрожает.

- Средний прирост воды за истекшие сутки — 16 сантиметров. И подъем уровня воды прогнозируется еще две недели. Пока затопленных населенных пунктов у нас в области нет. Но на особом контроле находятся 22 села и деревни, которые подвержены затоплению, еще 30 населенных пунктов считаются отрезанными. В общей сложности на этих территориях проживают 9 тысяч человек, - сказал Петр Денисов.

В Вязниках, в Заречном районе, каждую весну разводят понтонный мост. Люди также остаются отрезанными от «большой земли»: перемещаются на лодках и паромах. В этом году пока неясно, поднимется ли настолько Клязьма, что мост в обязательном порядке как и в прошлые годы придется делить пополам.