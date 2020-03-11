Типичный безработный Владимирской области - мужчина-горожанин

Психологи давно отмечают - в кризис, потеряв работу, мужчины легко впадают в отчаяние и залегают на диван, мусолить свои переживания. А женщины, наоборот, мобилизуются, находят способы решать проблемы - еще бы, именно они чувствуют ответственность за семью и детей. И это подтверждается строгими цифрами - Владимирстат собрал данные по занятости и безработице за предыдущие два года, которые вполне соответствуют мнению психологов.

Самый главный показатель - уровень занятости населения, то есть количество жителей региона старше 15 лет, которые имеют работу, к общей численности населения соответствующего возраста. Так вот, в 2019 году по сравнению с предыдущим уровень занятости вырос почти на 1 процент - с 58,7 до 59,5% от всего экономически активного населения. При этом работающих мужчин стало меньше - 67,5% против 67,8 в 2018 году. А вот число работающих женщин за год выросло почти на 2%. Соответственно, изменилось и число безработных - мужчин стало больше на 0,2%, а женщин меньше почти в полтора раза.

Теперь портрет типичного безработного во Владимирской области выглядит так: 36,2% (чуть больше трети) - женщины, около двух третей - мужчины. Почти 70% безработных - городские жители. То есть без работы во Владимирской области чаще всего сидит мужчина-горожанин. И, видимо, с каким-то особенным высшим образованием, потому что вакансий для рабочих и специалистов-технарей у нас хватает, и средняя зарплата по ним - 40000 рублей.

Так же данные Владимирстата объясняют, почему столько людей месяцами сидят без работы, хотя она есть - да, статистика может и такое. Примерно половина жителей региона трудоспособного возраста, которые не работают - это студенты вузов и колледжей с дневных отделений. Тут хотя бы понятно - совмещать работу и учебу под силу не всем, да это и не по каждой профессии возможно. Еще 24% не работают, имея на то полное право - это пенсионеры. 12% не имеющих официальной работы - домохозяйки или домохозяева (все чаще во Владимире на работу выходят жены, а мужья занимаются домом и детьми). И, наконец, около 15% не работают просто потому, что не хотят! Хотя, конечно, излагают массу других причин, но, как известно, кто хочет, тот ищет способы, кто не хочет - причины.

И это заметно по данным с биржи труда. Примерно 28% безработных находят новую работу в течение трех месяцев. А 23% ищут ее год и более - так называемая "застойная безработица". Среднее время поиска работы составляет 7,3 месяца.

Правда, реальная ситуация может несколько отличаться от официальной. Дело в том, что более 65% безработных ищут работу самостоятельно, без помощи службы занятости. А значит, вполне возможно, вообще там не регистрируются, сбивая статистику. Чаще всего прибегают к помощи друзей и знакомых - так делают 89,5% безработных.

КСТАТИ

12,8% безработных "не имеют опыта трудовой деятельности", то есть вообще никогда не работали.