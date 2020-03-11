2020-03-10T17:13:49+03:00
Происшествия

В выходные под лед провалились ребенок и нетрезвый москвич

В Александровском районе мальчика спас очевидец, а в Кольчугинском мужчину доставали спасатели
Валерия ПРОНИНА
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В праздничные мартовские выходные во Владимирской области случилось сразу два ЧП: под лед в Александрове провалился 11-летний мальчик, а в Кольчугине — житель Москвы. К счастью, обоих удалось спасти.

Мальчик без присмотра родителей гулял по набережной реки в центре города. И тут 11-летнему ребенку захотелось поближе посмотреть на место, где рыбачат зимой. Он вышел на лед, прошел 10 метров и провалился в полынью.

- Прохожий Егор Баймурзин, который был недалеко от набережной, бросился за ребенком, рискуя своей жизнью. Он вытащил мальчишку из воды и вызвал «скорую помощь». Ребенка с переохлаждением отвезли в центральную больницу Александрова. Администрация города в настоящее время планирует ходатайствовать о награждении местного жителя ведомственной наградой МЧС России, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального Управления МЧС Игорь Богомазов.

Фото с места происшествия Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с места происшествияФото: ГУ МЧС по Владимирской области

В Кольчугине же мужчина «под шафе» решил срезать дорогу через водоем. Он пошел через Некрасовский пруд и тоже провалился. Этот момент видели местные жители, которые вызвали сотрудников МЧС. Последние вовремя подоспели и вытащили мужчину живым, правда, он все же получил переохлаждение.

Вообще, за выход на лед в неположенном месте должны штрафовать. Штрафы — от 800 до 4000 рублей — накладывают органы местного самоуправления. В данных случаях оштрафовать могут родителей ребенка и мужчину из Москвы.

Пока во Владимирской области числятся разрешенными для выхода на лед 8 водоемов. Но на этой неделе там также установят запрещающие знаки.

- Из-за теплой погоды и дождей лед стал рыхлым, его толщина на Улыбышево, например, составляет всего 4 сантиметра, на закрытых водоемах — 10-15 сантиметров. Но даже там все равно есть полыньи и закраины. Поэтому ступать на такой, казалось бы толстый, лед опасно для жизни, - отметил Игорь Богомазов.

Егор Баймурзин

Егор Баймурзин

ИСТОЧНИК KP.RU

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