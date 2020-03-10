Владимирское производство медицинских масок сменило руководителя

Владимирское ООО «Кит», производящее медицинские маски, сменило собственника. Еще в феврале в состав учредителей фирмы вошел владелец управляющей компании «Абсолют Эссет Менеджмент» Александр Сидоров, а 5 марта генеральным директором предприятия был назначен Тимур Такшаитов. Ранее гендиректором был Владимир Виденин.

ООО «КИТ» - крупнейший в стране производитель медицинских масок, его доля на рынке страны составляет 36%. 27 февраля фирма заключила весьма выгодный контракт с «Центром лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы» на поставку медицинских масок. Причем закупка производилась у единственного поставщика, что неожиданно, потому что владимирское предприятие не единственное в стране, изготавливающее медицинские маски. За поставку ходового товара, получившего дикую популярность из-за эпидении коронавируса, фирма получит 200 миллионов рублей. За одну маску, в зависимости от ее класса, компания будет получить от 20 копеек до 2 рублей.

Собственника завод сменил за несколько дней до заключения контракта. При этом еще 21 февраля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о развертывании в технопарке «Москва» собственного производства медицинских масок для нужд столицы. Из интервью с основателем ООО «Кит» Павлом Спичаковым мы знаем, что приобрести оборудование для производства медицинских масок не так-то просто, его производят штучно под заказ. Потому вполне вероятно, что ООО «КИТ» не просто сменило руководителя, но и поменяло место дислокации, о чем указывает и запись из выписки ЕГРЮЛ, говорящая о том, что имущество завода находится в залоге.

- Предприятие действительно сменило владельца, - сообщил основатель завода «КИТ» Павел Спичаков. - Это открытая информация. О вывозе станков я воздержусь от комментариев. Могу сказать, что у нас открылась вторая производственная площадка в Москве, в «Технополисе».