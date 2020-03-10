2020-03-09T17:21:16+03:00
Общество

Ранняя весна во Владимире: пыльца полетела, клещи атакуют

В этом году потепление идет с опережением на месяц
Виктория СУХОВА
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Но есть в аномальном тепле и неприятные моменты: проснулись клещиНо есть в аномальном тепле и неприятные моменты: проснулись клещиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Впервые за шесть лет 8 марта столбик термометра поднялся до отметки +9 градусов. И это несмотря на дождь! В последний раз так тепло было в Международный женский день аж в 2014 году, тогда воздух прогрелся до +7 градусов.

Владимирцы не устают удивляться ранней весне: «Нерль в Боголюбово освобождается от зимних оков. За ночь еще водичка прибавила уровень. Первый раз за сорок лет наблюдаю ледоход на 8 марта... Верба пушится» - пишут в социальных сетях.

Прямо у дверей нашей редакции начинают прорастать тюльпаны. А лещина зацвела - вывесила сережки и золотится пыльцой, пугая аллергиков, которые ждали сезона пыльцы не раньше апреля. На самых прогретых местах уже прорастает мать-и-мачеха!

Но есть в аномальном тепле и неприятные моменты: проснулись клещи. В группе «Подслушано в Вязниках» местный житель выложил видео, на котором видно больше 20 паразитов. Такой улов он собрал за последнее время.

В Роспотребнадзоре говорят, что клещи в этом году проснулись небывало рано и вышли на охоту злые и голодные. Вместо шести месяцев они будут мучить людей и их питомцев — все восемь.

Первыми обычно посыпаются клещи рода дермацентор. Они атакуют, в первую очередь, животных. Врачи отмечают, что инфекций, переносчиками которых являются клещи, множество. Самым опасным является энцефалит – вирус, поражающий центральную нервную систему, и может привести к смерти или инвалидности. Защититься от вируса поможет вовремя сделанная прививка. А учитывая погоду за окном, ее имеет смысл сделать раньше обычного.

Если же клещ все-таки укусил, то нужно сразу же обратиться в больницу и наблюдать за своим состоянием в течение трех недель. Самого паразита нужно отнести в лабораторию, чтобы проверить его на зараженность вирусом клещевого энцефалита.

Лещина уже зацветает - вывесила сережки Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Лещина уже зацветает - вывесила сережкиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КОНКРЕТНО

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в «Центре гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», по адресу: Владимир, ул. Офицерская, д.20 на платной основе.

ВАЖНО

Отправляясь в лес, лучше надеть одежду светлых тонов, чтобы клещ был сразу заметен. Брюки должны быть заправлены в сапоги, манжеты и воротник плотно пригнаны, обязателен головной убор.

Что же касается домашних животных, то им также необходимо правильно подобрать средства для защиты от клещей: таблетки, капли, спреи. И каждый раз после прогулки осматривать шерсть. Правда, не всегда клеща можно увидеть невооруженным глазом.

Тогда стоит обратить внимание на такие симптомы: вялость и грусть, отказ от еды, слюнотечение, рвота или понос, слабость задних лап. Например, собака идет, но при этом как будто виляет попой, затем садится, затем опять идет. Потом наступает следующая стадия проявления болезни: высокая температура и темная моча. При появлении этих симптомов животного необходимо срочно показать специалисту!

ИСТОЧНИК KP.RU

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