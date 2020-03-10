Пригородная транспортная катастрофа: какие маршруты отменились, а какие могут вернуть

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области разорвал контракты с несколькими междугородными перевозчиками, объединил три маршрута до Вязников в один и отменил автобус «Владимир-Андреево» - теперь жители поселка делают пересадку в Судогде, чтобы добраться до областного центра.

189 рублей вместо 150

Сельчане говорят, что раньше автобус №509 «Владимир – Андреево» ездил два раза в день, его обслуживал перевозчик ООО «ЕвроТрансВладимир». Но компания ушла с рынка пассажирских перевозок, поэтому маршрут закрыли совсем. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что компания с 1 марта 2020 года сама отказалась от обслуживания этого маршрута.

- Комиссией по организации межмуниципальных маршрутов было принято решение об отмене автобуса, потому что в муниципальной сети Судогодского района есть маршрут «Судогда - Андреево», стоимость проезда — примерно 66 рублей, - сказали в департаменте. - Жителям сначала нужно добраться до Судогды и пересесть на автобус №117 среднего класса — там 52 места. Максимальная стоимость проезда от Судогды до Владимира составляет 123 рубля.

Раньше жители Андреево отдавали 150 рублей за проезд до Владимира, теперь же, включая пересадку в Судогде, стоимость составит 189 рублей. Это не считая проблем езды с пересадкой.

«Не пустили на вокзал мой автобус»

Если перевозчик «ЕвроТранс», по словам представителей департамента, сам ушел с рынка, то собинскую компанию «Альянс-Авто Плюс», прямо скажем, выдворяют из-за накопившихся предписаний от жителей. Руководителю компании Владимиру Князеву уже вручили уведомление о расторжении договора по маршрутам «Владимир-Лакинск-Собинка», «Владимир-Колокша» и «Владимир-Ставрово». Но сам он не понимает, откуда взялись жалобы — пассажиры в компанию не обращались с претензиями.

- 21 февраля 2020 года на перрон владимирского автовокзала охрана не пустила мой автобус, объясняя это тем, что на трех наших маршрутах уже работает новый перевозчик на новой технике. В этот же день замдиректора департамента транспорта Павел Левин лично привез уведомление о расторжении договора, срок которого должен был истечь только 31 декабря 2020 года. Вместе с уведомлением мы получили сразу и расторжение, что противоречит законодательству. Они должны были сначала уведомить нас, - рассказал Владимир Князев на заседании Заксобрания 28 февраля.

Вместо больших автобусов - средние

В Радужном перевозчика пока оставили — договор действует до 1 июля 2020 года. Муниципальное предприятие выпускает на линию семь автобусов большого класса и один среднего. Но в департаменте транспорта в январе 2020 года изменили реестр маршрутов и поставили условие — восемь автобусов среднего класса. Но средние автобусы просто не выдержат такого потока пассажиров — из Радужного во Владимир на работу и учебу выезжают 3,5 тысячи жителей!

Директор департамент транспорта Алексей Косилов сказал, что все решения принимаются по закону. Так, муниципальное предприятие Радужного может вновь заявиться на конкурс по 115 маршруту с улучшенными характеристиками. Другое вопрос: а выиграет ли? Или маршрут опять отдадут новому перевозчику?

- В целях оптимизации маршрутной сети было принято решение объединить маршруты 513а, 513б и 513в «Владимир-Вязники» в один 513 с сохранением объемов транспортной работы и подвижного состава. С 1 марта 2020 года по маршруту осуществляется шесть рейсов с тремя автобусами. Необходимо отметить, что через Вязники проходит большое количество транзитного транспорта: «Нижний Новогород — Владимир», «Казань-Москва», «Саранск-Москва» и т.д., - ответили в департаменте.

С той же целью «оптимизации маршрутной сети» объединили маршрут 157 «Владимир-Мордыш». До этого он принадлежал двум разным перевозчикам, сейчас — одному. Второй перевозчик просто лишился работы.

ОФИЦИАЛЬНО

Несмотря на объяснения департамента транспорта, мол, все идет по плану и в рамках закона, проверки все же нагрянут.

Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова сообщила, что Владимир Сипягин дал поручение заместителю по внутренней политике Игорю Моховикову:

1. Организовать проведение проверки фактов, указанных в обращениях, внутреннего аудита документов, в том числе конкурсной документации.

2. В течение месяца организовать общественное обсуждение концепции развития пассажирского транспорта Владимирской области. Привлечь к обсуждению представителей общественных организаций и профильного бизнеса.

3. Сформировать рабочую группу по вопросу организации деятельности общественного транспорта, включив в ее состав автоперевозчиков, экспертов, а также руководителей и специалистов транспортных подразделений органов местного самоуправления. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов отвечает за организационное и информационное обеспечение ее деятельности. Результаты работы группы и итоги внутреннего аудита будут доложены в ходе межведомственного совещания с участием всех заинтересованных сторон.