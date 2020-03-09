Стихийные парковки и градостроительные ошибки превратили Доброе в непроходимое болото

Весной и осень ходьба по восточной части Владимира превращается в увлекательный квест. Местным жителям приходится проявлять чудеса ловкости, лавируя между лужами и уворачиваясь от проезжающих прямо по тротуарам машин. И виной тому вовсе не весенняя распутица, просто тротуары в некоторых частях Доброго сделаны неправильно, а у некоторых заведений появились стихийные парковки.

Парковая река

Дороги превратились в рекиФото: Сергей МОРКОВКИН

Все наши примеры сосредоточены в одном месте, далеко ходить не придется. Начнем наш путь у парка «Добросельского». Вдоль металлического забора по улице Егорова проходит асфальтовая дорога, по которой невозможно пройти не только весной или осенью, но и летом после хорошего дождя. Причина проблемы — неправильная разуклонка дорожки. Вместо того, чтобы сделать возвышенность по центру с уклонами по краям, рабочие создали желоб прямо по центру тротуара. Теперь вода собирается прямо в центре дорожки, пешеходам деваться решительно некуда. Приходится идти по узенькой наледи, держась за прутья металлического забора как за поручни. Великолепное развлечение для молодых мам с детишками, пусть юные владимирцы привыкают к сложностям с первых дней жизни.

Добавляет проблем и рельеф местности: перпендикулярно идущая улица Комиссарова имеет небольшой уклон, так что вся вода оттуда идет на Егорова, откуда ей уже деваться некуда. Итог закономерен: на Комиссарова вполне себе сухо даже под первым весенним дождем, а на Егорова не пройти не проехать.

Дорожникам приходится убирать воду лопатамиФото: Сергей МОРКОВКИН

Возможность все исправить появится уже в ближайшее время, когда начнется реконструкция парка «Добросельского».

– Там все полностью изменится, - оптимистично заявил «КП-Владимир» официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович.

Стихийные парковки

На этом проблемы вокруг парка не заканчиваются. На пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта стоит популярное у молодежи кафе, посетители которого устроили стихийную парковку прямо на тротуаре у парка. Еще год назад асфальт здесь был вполне себе новый, было комфортно. После года активного использования тротуара в качестве парковки это место выглядит, как после бомбардировки. Стихийная парковка у парка «Добросельского» наглядно показывает, как машины разрушают и без того скудную городскую инфраструктуру, особенно есть там им совсем не место.

В довершении всего, стихийная парковка оказалась нелегальной.

– У парка «Добросельского» на Комиссарова у кафе небольшой участок отведен под загрузку и разгрузку товаров, - пояснил официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - О том, чтобы организовать там парковку, речи не шло.

Еще одна стихийная парковка возникла у дома № 1 по улице Егорова, но там совсем другая история. Жителям хрущевки банально не хватает места, чтобы поставить свой автомобиль у дома. Часть из низ вынуждены парковаться прямо на тротуаре возле дома. Некоторые жители обнаглели настолько, что стали оставлять свои авто прямо на газоне. Местные решили проблему установкой небольшой металлической ограды. Так что, не все потеряно.

Паркуются у дома № 1 посетители фитнес-центра «Академия тела». Другого места для парковки там нет. В мэрии об этом знают, но по сути идут навстречу жителям, закрывая глаза на нарушения.

– Мы знаем, что там люди паркуются, - говорит официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Но где им парковаться, если нет другого места?