Во Владимирской области определили, сколько пациент должен ждать приема врача

Во Владимирской области определили, сколько максимально пациент должен ждать консультации врача. Если раньше вам могли дать талон к врачу-специалисту на прием через месяц (а раньше - только платно), то теперь это запрещено.

В случае подозрения на онкологию максимальное ожидание консультации врачей-специалистов не должно превышать 3 рабочих дней. Диагностические инструментальные и лабораторные исследования проводятся не дольше 7 рабочих дней.

Ожидание специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями также не может превышать 7 рабочих дней с момента установления предварительного диагноза.

Срок ожидания приема врача-терапевта, педиатра или врача общей практики остался без изменений – не более 24 часов с момента обращения в поликлинику. Срок ожидания консультаций узких специалистов (кроме онкобольных) не должен превышать 14 календарных дней.

А скорая должна приехать самое позднее через два часа.Фото: Ирина Мальцева

При вызове скорой или неотложной помощи ожидание не может составлять более 2 часов. Госпитализации по направлени врача (кроме экстренных случаев) можно ждать не больше 14 дней (раньше было 30 дней).

Ждать диагностических исследований (рентген, маммография, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и назначений анализов можно не более 14 рабочих дней. То же относится к срокам проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Если сроки ожидания медицинской помощи превышают установленные законом, пациент должен обратиться к страховым представителям по бесплатному телефону Единого контакт-центра в сфере ОМС: 8 (800) 200-11-09. Специалисты дадут консультацию и при необходимости окажут помощь.

КСТАТИ

По программе госгарантий во Владимирской области увеличены нормативы на проведение отдельных видов диагностических исследований: объемы МСКТ в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились с 14 тысяч до 30 тысяч исследований. Объемы ультразвуковой диагностики составили 153 тысячи исследований, эндоскопических исследований – 65 тысяч, МРТ – более 10 тысяч.