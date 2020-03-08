В Суздаль приезжают двукратный российский номинант на «Оскар» и японский мэтр авторской анимации

Фестиваль, который сейчас является крупнейшим в России смотром анимации, появился еще в 90-х. Поначалу он приютился на территории пансионата «Березовая роща» недалеко от Тарусы, на стыке Калужской, Московской и Тульской областей. Маленький дом отдыха: 4 этажа, всего 200 койко-мест, небольшой зал, вокруг – только природа. Аниматоры набивались туда, как сельди в бочку, но все были счастливы. А в 2002 году фестиваль окончательно обосновался в Суздале, в Главном туристическом комплексе города. Тут намного просторнее, и зал большой.

Кадр из конкурсного мультфильма "Привет, Бабульник!"

Ежегодный ОРФАК без преувеличения крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В рамках фестиваля пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия. Официальный хронометрах фестиваля – с 11-го по 16-е февраля.

На начало февраля было зарегистрировано более 320-ти работ, из которых больше всего заявок подано в категории «авторский короткометражный фильм» – 74 мультфильма.

Конкурсные работы были отобраны селекционной комиссией в составе режиссеров Алексея Дёмина, Алексея Алексеева, Михаила Тумели (председатель комиссии), Софьи Кравцовой и Светланы Филипповой.

Кадр из конкурсного мультфильма "Курочка ряба"

Среди самых титулованных участников фестиваля следует отметить, например, анимационный фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Константин Эдуардович – советский и российский аниматор, сценарист, режиссёр анимационных фильмов, актёр озвучивания. С 2009 года член Американской Академии кинематографических искусств «Оскар». Номинант на премию Французской академии кинематографических искусств "Сезар" в категории «Лучший короткометражный фильм» (2001 год, мультфильм «На краю земли»). Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за мультфильмы «Уборная история – любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год).

Нельзя не упомянуть и о мультфильме «Мой галактический двойник Галактион» режиссера Александра Свирского (в этом году мультфильм принял участие в германском конкурсе «Берлинале»).

На анимационном фестивалеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В качестве «спецгостя» в Суздаль прибудет культовая фигура независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура. Мастер-класс и показ своих фильмов знаменитый режиссер проведет вне конкурса.

Тема юбилейного фестиваля – «Вечное движение». Это об основах профессии мультипликатора, о стремлении вперёд и о новом поколении творцов.

Когда-то наш знаменитый Федор Хитрук (все же «Ну, погоди!» смотрели) говорил: «Движение – это начало и конец всего бытия, всего искусства. Как оно развивается в своем значении, в своем содержании – в этом и есть рассказ об искусстве и о профессии аниматора. Что может быть более неподвижным, чем линия, нарисованная на бумаге? Вы можете ее стереть, порвать лист, но сдвинуть ее нельзя. Но вдруг линия начинает жить, начинает двигаться, замыкается в некое существо».