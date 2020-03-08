2020-03-06T17:16:58+03:00
Общество

В Суздаль приезжают двукратный российский номинант на «Оскар» и японский мэтр авторской анимации

На 25-й юбилейный Открытый российский фестиваль анимационного кино съезжаются как титулованные профи, так и начинающие мультипликаторы
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Кадр из конкурсного мультфильма "Хозяйка Медной горы"Кадр из конкурсного мультфильма "Хозяйка Медной горы"
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Фестиваль, который сейчас является крупнейшим в России смотром анимации, появился еще в 90-х. Поначалу он приютился на территории пансионата «Березовая роща» недалеко от Тарусы, на стыке Калужской, Московской и Тульской областей. Маленький дом отдыха: 4 этажа, всего 200 койко-мест, небольшой зал, вокруг – только природа. Аниматоры набивались туда, как сельди в бочку, но все были счастливы. А в 2002 году фестиваль окончательно обосновался в Суздале, в Главном туристическом комплексе города. Тут намного просторнее, и зал большой.

Кадр из конкурсного мультфильма "Привет, Бабульник!"

Кадр из конкурсного мультфильма "Привет, Бабульник!"

Ежегодный ОРФАК без преувеличения крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В рамках фестиваля пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия. Официальный хронометрах фестиваля – с 11-го по 16-е февраля.

На начало февраля было зарегистрировано более 320-ти работ, из которых больше всего заявок подано в категории «авторский короткометражный фильм» – 74 мультфильма.

Конкурсные работы были отобраны селекционной комиссией в составе режиссеров Алексея Дёмина, Алексея Алексеева, Михаила Тумели (председатель комиссии), Софьи Кравцовой и Светланы Филипповой.

Кадр из конкурсного мультфильма "Курочка ряба"

Кадр из конкурсного мультфильма "Курочка ряба"

Среди самых титулованных участников фестиваля следует отметить, например, анимационный фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Константин Эдуардович – советский и российский аниматор, сценарист, режиссёр анимационных фильмов, актёр озвучивания. С 2009 года член Американской Академии кинематографических искусств «Оскар». Номинант на премию Французской академии кинематографических искусств "Сезар" в категории «Лучший короткометражный фильм» (2001 год, мультфильм «На краю земли»). Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за мультфильмы «Уборная история – любовная история» (2009 год) и «Мы не можем жить без космоса» (2016 год).

Нельзя не упомянуть и о мультфильме «Мой галактический двойник Галактион» режиссера Александра Свирского (в этом году мультфильм принял участие в германском конкурсе «Берлинале»).

На анимационном фестивале Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

На анимационном фестивалеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

В качестве «спецгостя» в Суздаль прибудет культовая фигура независимой авторской анимации Японии Кодзи Ямамура. Мастер-класс и показ своих фильмов знаменитый режиссер проведет вне конкурса.

Тема юбилейного фестиваля – «Вечное движение». Это об основах профессии мультипликатора, о стремлении вперёд и о новом поколении творцов.

Когда-то наш знаменитый Федор Хитрук (все же «Ну, погоди!» смотрели) говорил: «Движение – это начало и конец всего бытия, всего искусства. Как оно развивается в своем значении, в своем содержании – в этом и есть рассказ об искусстве и о профессии аниматора. Что может быть более неподвижным, чем линия, нарисованная на бумаге? Вы можете ее стереть, порвать лист, но сдвинуть ее нельзя. Но вдруг линия начинает жить, начинает двигаться, замыкается в некое существо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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