2020-03-06T17:06:11+03:00
Общество

Владимирские женщины предпочитают на 8 марта цветы, которые не завянут

Все больше жительниц региона предпочитает получать в подарок не букеты, а горшочки
Вероника ПАНИНА
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ЦикламенЦикламенФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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8 марта - праздник цветов. Нет, наверное, ни одной женщины, которая бы в этот день или накануне не ставила в вазу букет тюльпанов или роз или веточку мимозы. Кому-то дарят цветы любимые мужчины, кому-то - сыновья или отцы, почти всем - коллеги на работе. Но красота это быстро вянет. Три-четыре дня - и букеты приобретают печальный вид.

Но в этом году владимирские мужчины и дамы как будто спохватились - зачем дарить красоту мимолетную, если цветок может радовать потом долгие месяцы, а то и годы? В общем, к 8 марта владимирские магазины и цветочные павильоны заполнили не только срезанные цветы, но и горшечные растения. Конечно, традиционные букеты тоже никуда не делись - нельзя же прийти на работу или в гости с охапкой цветочных горшков. Но от разнообразия растений "длительного хранения" просто разбегаются глаза.

Розы Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

РозыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Комнатные розы. Самые популярные "подарочные" варианты. Они бывают совсем мелкие, сорта "кордана", бывают и покрупнее, кустик может вырасти до полуметра, и сами цветки диаметром 3-4 сантиметра. Цвета самые разные: красные, розовые, темно-фиолетовые, оранжевые... Еще одна характерная особенность комнатной розы - ее цветы не пахнут, так что их можно дарить даже аллергикам или тем дамам, у кого есть грудные младенцы. При регулярной обрезке проживет 5-7 лет.

Цена: 170-350 рублей.

Бегонии Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

БегонииФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Бегонии. Махровые бегонии современных сортов цветками напоминают розы, но менее прихотливы в уходе. Цвести бегония при правильном уходе может с ранней весны до поздней осени, летом ее можно выставлять на балкон или дачный участок. Цветы бегонии обычно яркие и крупные. Растение нужно регулярно пересаживать, тогда оно проживет лет 15.

Цена: 250-400 рублей.

Примулы Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ПримулыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Примула. Вообще это не комнатное растение, а для садов или балконов. Но в горшке примула тоже будет цвести какое-то время и радовать вас крупными цветами необычных оттенков. Покупая примулу уже в цветущем состоянии, обратите внимание, чтобы было больше бутонов - тогда она будет цвести на подоконнике пару месяцев. После этого примула в горшке завянет, но ее можно пересадить на клумбу, тогда она при правильном уходе перезимует и расцветет следующей весной. Организовать период покоя дома очень сложно, так что цветок "одноразовый".

Цена: 100-250 рублей.

Цикламен Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ЦикламенФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Цикламен. Южное растение, которое прекрасно себя чувствует в квартирах, особенность его в том, что период активного цветения приходится на февраль-март. Так что покупая цветущий цикламен, можно быть уверенным, что при правильном уходе он будет пару месяцев радовать яркими цветами. Затем растению нужен период покоя и пересадка, после чего оно снова пойдет в рост и зацветет в положенный срок. Особенно красивы цикламены с крупными махровыми цветами.

Цена: 150-350 рублей.

Гипеаструм Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ГипеаструмФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Гиппеаструм. Необыкновенно эффектный цветок, который сейчас продают в стадии "выгонки", то есть уже с готовыми бутонами. При бережном уходе на стебле распустится гигантский, сказочно прекрасный цветок, который будет радовать две-три недели, а если бутонов несколько, то и дольше. После того, как гиппеаструм отцветет, ему нужен довольно сложный уход, чтобы растение прошло период покоя, но если с этим справиться, то цветок распустится и на следующий год. В любом случае, это необыкновенно эффектный подарочный цветок.

Цена: 200-500 рублей.

Гиацинт Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ГиацинтФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Гиацинт. Это "одноразовый" подарочный вариант, долгоиграющая замена букету. При покупке надо учитывать, что гиацинт имеет приятный, но довольно сильный аромат. Покупать надо цветок с уже сформированным цветоносом, который начинает распускаться. Простоит он 3-4 недели.

Цена: 70-200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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