2020-03-06T16:58:59+03:00
Общество

Полтора литра воды в день и обтирание льдом: как владимирские дамы поддерживают свою красоту

Девушки не советуют заниматься самоназначением кремов и скрабов — это может плохо сказаться на коже
Валерия ПРОНИНА
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Татьяна Кабина. Фото Анна ЛучковаТатьяна Кабина. Фото Анна Лучкова
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В преддверии Международного женского дня владимирские красавицы рассказали о своем секрете красоты: одни девушки пользуются скрабами и масками, другие — ходят в баню и обтираются льдом! И все же большинство — за одно: за спорт, здоровое питание и хороший сон.

Татьяна Кабина, главный редактор журнала «100ЛИЦа», Миссис «Владимирская Красавица-2013», вице-миссис всероссийского конкурса «Миссис Россия-Вселенная-2014», многодетная мама:

- Пожалуй, у меня нет какой-то особой стратегии по уходу за внешностью. Довольно простые техники в виде обтирания кожи лица и тела льдом после душа, или посещения массажного кабинета. Но это, скорее, для бодрости и тактильного удовольствия. Но не исключаю, что именно аспект приятных ощущений и системного подхода дает хороший результат. Что касается питания, то я просто стараюсь не включать в меню продукты с ощутимым и доказанным индексом вредности. На ежедневной основе я увлажняю кожу с помощью подобранной линии кремов и масок. Мне нравится уход бренда Guerlain, но выбирать и пользоваться им самостоятельно не стоит. Я за то, чтобы каждому лично проконсультироваться с косметологом и выбрать свою марку и линию средств, максимально подходящую именно для вас!

Валерия Емельянова. Фото предоставлено драмтеатром

Валерия Емельянова. Фото предоставлено драмтеатром

Валерия Емельянова, актриса Владимирского академического театра драмы:

- Обязательно нужно заниматься спортом, причем регулярно. Я хожу на индивидуальные тренировки и бальные танцы. После 35 лет я стала использовать кремы с гиалуроновой кислотой и ходить к косметологу. Исходя из его рекомендаций, покупаю средства по уходу. Раньше пробовала делать маски сама - смешивала пшеницу с медом. Сейчас же есть столько разнообразных кремов за любую цену, которые могут бороться с проблемами! Конечно, не стоит забывать об эмоциях — нужно любить! Это прекрасно, когда любишь ты и любят тебя!

Александра Дашкевич. Из архива героя публикации.

Александра Дашкевич. Из архива героя публикации.

Александра Дашкевич, победительница областного конкурса красоты «Владимирская красавица-2020»:

- Каждая девушка индивидуальна, и у каждой — свои средства ухода. У меня, например, кожа сухая, и я каждый день увлажняю ее кремами и тониками, скрабирую, чтобы убрать шелушение. Два раза в неделю пользуюсь масками для лица. Опять же, уход за средней или жирной кожей совершенно другой: то, что подходит мне — не значит, что подойдет и вам.

Анастасия Машурова. Из архива героя публикации.

Анастасия Машурова. Из архива героя публикации.

Анастасия Машурова, вторая вице-мисс конкурса «Владимирская красавица-2020»:

- Мой рецепт красоты — здоровое питание, хороший сон. Обязательно каждый день я выпиваю 1,5 литра воды. Также люблю русскую баню. Для безупречного образа наношу декоративную косметику, но в меру, чтобы подчеркнуть красоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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