Жители Гороховца встретили новый год во второй раз

Гороховец давно стал излюбленной площадкой киношников. Только Никита Михалков снимал в этом городе два своих фильма «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар», не говоря уж о других известных режиссерах. Каждый раз город приходилось «переделывать»: строить настоящий мост, заделывать под булыжник асфальтированную площадь и даже переносить торговые палатки.

На этот раз Гороховец предстает во всем своем великолепии — без «грима». В городе снимали эпизоды лирической новогодней комедии «Только серьезные отношения» режиссера Вячеслава Росса. В главных ролях Ирина Пегова и Александр Робак.

По сюжету, героиня фильма — девушка из Гороховца, которая уезжает в Москву и поступает во ВГИК.

- Жители уже привыкли к тому, что в Гороховец часто приезжают снимать фильмы. Поэтому большого ажиотажа вокруг съемок не было, - рассказала Елена Ахмедова, местная жительница. - Но в массовке, конечно, снимались с удовольствием, также подходили фотографироваться и взять автографы. Артисты вели себя доброжелательно, улыбались и никому в общении не отказывали.

Две елки и новогодний салют

Снег привезли с Пужаловой горыФото: Елена Ахмедова

Съемки проходили сразу на нескольких площадках. Больше всего снимали на Пужаловой горе, где по сценарии героиня катается на ватрушке. Актриса Ирина Пегова в своем инстаграме написала: «А можно, чтобы так было всегда??? Съемки без текста, только катание на ватрушках. Погода теплая»

Еще одним местом съемок стала площадь Патоличева. Жителей соседних домов постарались на славу — украсили свои окна снежинками. А на самой площади установили елку. Даже две. Изначально власти города хотели оставить зеленую красавицу с новогодних праздников, но киношники припозднились — приехали уже после того, как елку с улицы убрали. Пришлось ставить новую.

- Сначала привезли маленькую елочку, но она не смотрелась в кадре. Поэтому пришлось ехать еще за одной зеленой высокой красавицей, которую потом с удовольствием наряжали, - рассказала местная жительница Елена Ахмедова.

Еще одним атрибутом новогодней комедии должен был стать снег. Но во Владимирской области он уже растаял, поэтому снова выручила Пужалова гора. На площадь привезли много-много снега и накидали огромный двухметровый сугроб, в который прыгал каскадер. Ну и вишенкой на торте стал новогодний салют.

- 4 марта в шесть часов вечера, когда стемнело, начали снимать новогоднюю ночь. Салюты гремели… Я сама туда не ходила, но мне рассказывали, что было очень красиво. Горожане остались довольны! - подытожила Елена Ахмедова.

Грибы — в подарок

4 марта в Гороховце снимали новогоднюю ночьФото: Елена Ахмедова

Актрисе Ирине Пеговой так понравился Гороховец и прием жителей, что она несколько дней выкладывала сторис и фотографии со съемочной площадки.

- Гороховец какой чудный, я бы сказала — чудесный город, со своим лицом! А люди какие...Не встретила ни одного агрессивного, неприветливого или злого человека. Все с добрыми взглядами и распростертыми объятиями, - написала актриса в своем инстаграме. - Одни по всем храмам провезли, весь город показали, другие — экскурсии по музеям провели, третьи — картошкой жареной с грибами накормили, да еще с собой в Москву дали. Прямо гордость за наш русский народ. Спасибо за ваше отношение к «нашему брату артисту».