Десять красавиц разных наций сразятся в кулинарной битве

Конкурс интернациональной красоты проходит во Владимире в третий раз.

- Мы подумали, что во Владимире женская тема не охвачена, и решили создать такой конкурс, приурочив его к 8 марта, - рассказывает председатель общественно-культурного центра «Вайнах» Абос Уциев.

Внешность не важна, но все равно все - красавицы

На сцене девушки демонстрируют свои таланты и знакомят зрителей с культурой своих предков. Фото предоставлено ДКМ

Организаторы говорят, что конкурс стало сложнее умещать в зале Дома культура молодежи – слишком много людей приходят поддержать участниц.

- Среди наших девочек абсолютно нет конкуренции. Третий год собирается полностью новый состав и девушки дружат, одалживают друг другу и туфли, и группы поддержки, - рассказывает режиссер конкурса Светлана Илюшкина. – В этом году самой юной участнице 16, она еще школьница, самой старшей – 33, это Ольга Калюжная, представляющая Украину. Но это не исключение, у нас каждый год есть участницы разного возраста.

Третий год подряд конкурс объединяет живущих во Владимире красавиц разных национальностей. Фото предоставлено ДКМ

Организаторы утверждают, что и внешность в конкурсе не важна, но как-то так получается, что девушки - одна другой краше. Победительница первого конкурса «Краса народов земли Владимирской» Мафтуне Давроновой из Узбекистана признается: конкурс оставил только приятные воспоминания, теперь она звезда в своей общине.

- Все узнают теперь. Я первый раз выступала на сцене и то, что забывала по сценарию, добавляла от себя, - вспоминает она.

Каждый год список национальностей, готовых заявить о себе на всю Владимирскую, растет. В этом году впервые на сцену конкурса выйдут девушки, представляющие Калмыкию, Башкортостан, казачество и Месопотамию. Девушкам предстоит рассказать о себе, начав выступление обязательно на родном языке, продемонстрировать народное творчество - спеть, станцевать или сыграть на музыкальном инструменте, эффектно пройтись в вечерних платьях и поразить жюри кулинарными талантами: приготовить дома блюдо, сняв процесс готовки на видео, и принести его на дегустацию жюри. Что именно готовить, решает сама девушка, главное – сохранить национальный колорит, а оценивать блюдо в жюри обещают по двум параметрам: вкусно или невкусно.

Самая юная участница за всю историю конкурса, ученица кадетского класса школы №36 Сатине Додорян, родившаяся в Армении и приехавшую во Владимир пятилетней, решила приготовить хапаму – фаршированную сладкую тыкву.

- Это символ изобилия. Готовила ее первый раз для конкурса, сама, мне только рассказали, что и как делать. Но я очень люблю готовить и умею, - говорит девушка, имя которой переводится как «черный жемчуг».

Призы - в десяти номинациях

Традиционно все участницы не только рассказывают о себе на родном языке, но и поют, танцуют, готовят. Фото предоставлено ДКМ

Самым интригующим обещает стать конкурс «Предками данная мудрость народная», где каждой участнице предстоит продемонстрировать мудрость своего народа. Предлагают, например, провести обряд или рассказать легенду. Свой приз получит каждая – в конкурсе предусмотрено десять номинаций. Но главные призы – золотые украшения – достанутся двум красавицам – одну выберет жюри, за вторую проголосуют зрители. Кстати, за все годы никому из девушек родные не запретили участвовать в конкурсе, а в этом году их поддерживают особенно активно.

- Я даже не знала об этом конкурсе, когда мне позвонили и предложили участвовать. Родители мне разрешили, они позволяют мне проявлять себя в разных направлениях, не мешали и пойти в кадетский класс, попробовать себя в технической и силовой сфере. Наверное, больше всего мне хочется победить в номинации «Этнос», показать настоящую армянскую женщину – скромную, добрую, дружелюбную и немножко веселую, - говорит Сатине Додорян.

КОНКРЕТНО

Владимирцев приглашают на конкурс 7 марта в 15:00 в ДКМ. Вход бесплатный.

До начала конкурса гостей смогут полюбоваться в фойе на выставку народных костюмов, примерить их и сфотографироваться на память в полном облачении, с саблями и мечами.

Проголосовать за участниц можно на сайте ДКМ